Ya en vigor: hasta 530.000 euros de ayudas en Galicia para contratar socorristas este verano 2026

Galicia se mantiene este 2026 como la tercera comunidad autónoma del país con más Banderas Azules: 118 playas en 38 municipios, casi el 18 % de todas las del país. Un elemento clave para acumular tantos reconocimientos son los servicios que ofrecen estos arenales.

Los socorristas son una pieza clave de estos servicios y trabajadores esenciales para garantizar del disfrute seguro en cualquier lugar con agua. Con el verano acercándose, los concellos ya empiezan a perfilar su contratación.

Para garantizar que el máximo número posible de playas, piscinas e instalaciones acuáticas en general cuentan con este servicio, la Xunta de Galicia lana una nueva línea de ayudas para más de 150 ayuntamientos y mancomunidades con el objetivo de facilitar las contrataciones del verano de 2026.

Hasta 530.000 euros de ayudas en Galicia para contratar socorristas

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica esta semana el nuevo orden de ayudas de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes para financiar la contratación de socorristas con el objetivo de garantizar la seguridad en las diferentes instalaciones acuáticas.

Estas subvenciones se rigen por el régimen de concurrencia competitiva, para la prestación del servicio de vigilancia, rescate y salvamento en los espacios acuáticos naturales o instalaciones acuáticas de titularidad municipal en el período entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

A Coruña y Pontevedra cuentan con la mayor cantidad de zonas de baño, por lo que recibirán cada una 530.000 y 372.500 euros, distribuidos entre 56 y 35 ayuntamientos, respectivamente; las mayores cuantías de la ayuda. Por su parte, Lugo recibirá 298.000 euros para 41 ayuntamientos, y Ourense tendrá 300.000 euros destinados a 54 ayuntamientos.

La Xunta señala que las ayudas se destinarán a financiar tanto al personal propio de la entidad local como a las personas que el ayuntamiento contrate para estas tareas a través de una empresa externa mediante un contrato de servicios. En ambos casos, los interesados deberán estar inscritos en el Registro Profesional del Personal de Socorrismo, Información y Primeros Auxilios de Galicia, que a día de hoy cuenta con 4.800 profesionales inscritos.

El DOG apunta que las ayudas son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.