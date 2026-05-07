Angela Wulff, CEO de Swedish Algae Factory: «El potencial de las algas en Galicia es infinito»

Galicia se posiciona como una región «de primera categoría» para el desarrollo de la biotecnología marina. Así lo considera Angela Wulff, profesora en Ecología Marina en la Universidad de Gotenburgo y CEO de Swedish Algae Factory, una empresa especializada en microalgas. «El potencial de las algas en Galicia es infinito. Puedes recolectarlas, procesarlas y explorar la biotecnología con ellas», manifiesta.

Como una de las ponentes de la primera jornada de Galicia Biodays 2026, Wulff valora positivamente la experiencia. «Es como la perfección», proclama haciendo referencia al evento, «donde se reúnen empresarios, jóvenes, científicos e inversores».

Aunque la investigadora se imaginaba «mirando delfines con prismáticos desde un pequeño barco», su interés por los vegetales marinos se despertó rápidamente a raíz de una «alucinante clase» de una profesora de la universidad. Asegura que este oro verde presenta múltiples usos. Desde bioplásticos y biocombustibles hasta aplicaciones sanitarias, cosméticas o alimentarias, las posibilidades son amplias, aunque insiste en poner el foco en productos de alto valor: «Hay que apostar por la biotecnología o soluciones avanzadas».

Su empresa es un ejemplo de cómo una «idea de investigación» se traslada al mercado. Swedish Algae Factory se centra en la producción de sílice nanoporosa a partir de diatomeas —algas microscópicas—, un material capaz de absorber y liberar sustancias de forma controlada. Su sistema de cultivo es «muy ventajoso». Solo necesitan tres centímetros de agua, lo que permite optimizar el espacio mediante bandejas apiladas en invernaderos, reduciendo costes frente a los grandes tanques tradicionales.

La entidad también participa en proyectos científicos «para seguir analizando las diferentes aplicaciones» que ofrecen este tipo de algas. «Ahora trabajamos sobre todo con cosmética, pero estamos explorando usos médicos, como el cuidado de heridas», explica. Actualmente, la empresa cuenta con 16 empleados y más de 80 marcas como clientes.

La CEO valora que las algas presentan también muchas oportunidades de innovación y que «apenas hemos empezado a explorar realmente el océano, estamos en la base». Uno de sus avances más relevantes bajo su criterio ha sido mejorar el factor de protección solar, «alejándonos de químicos que dañan la vida marina». «Las diatomeas vienen del océano y vuelven a él, es un ciclo», expresa.

Atendiendo a los retos de la industria, subraya la dificultad de encontrar financiación para startups y la falta de conocimiento social, ya que «hay mucha gente que no conoce los beneficios de las algas». Pese a ello, defiende que el futuro de la biotecnología marina es «brillante». «Lo que hacemos con las algas podría salvar el mundo», concluye.