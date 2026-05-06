Transición Ecológica da casi 100 millones a los puertos de A Coruña y Ferrol para convertirlos en epicentro logístico y de fabricación de la industria de la eólica marina

A la espera de que la Comisión Europea concrete las medidas del AccelerateEU, el paquete de propuestas coyunturales y estructurales para dar otro paso más en la descarbonización de la economía y reducir la enorme dependencia de las importaciones de combustibles fósiles en plena sacudida de los precios por el conflicto en Oriente Medio, el Gobierno agiliza la electrificación. «La apuesta por la transición energética de este gobierno siempre ha sido firme. Nuevamente nos enfrentamos a otra guerra, que reafirma aún más nuestro compromiso y el de Europa. Un compromiso que permite a España ser un motor de crecimiento, de generación de empleo, de bienestar. España no solo no llega tarde a esta gran oportunidad, sino que tiene una posición privilegiada, que vamos a seguir aprovechando», defendió la ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, durante la inauguración en una de las jornadas sobre renovables y territorio que este miércoles se celebra en la sede del ministerio. Allí avanzó la resolución de varias líneas de ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con 670 millones de euros en total para impulsar las tecnologías verdes y sus cadenas de valor.

Para el desarrollo industrial en puertos clave en el futuro despliegue de la eólica marina se destinan 212 millones. Prácticamente la mitad la absorbe el proyecto Golfo Ártabro-Offshore Wind de la agrupación creada por las autoridades portuarias de A Coruña y Ferrol. El programa Port-Eolmar está orientado, según detalla el ministerio, «a reforzar las capacidades logísticas y la cadena de valor nacional de fabricación y montaje de aerogeneradores marinos y otras energías del mar». El de Castellón recibirá 50,8 millones para su ampliación; 30 millones el de Las Palmas para ganar espacio también; el de Tarragona lleva 24 millones; y 7,2 millones el de Gijón para el acondicionamiento integral y adaptación de explanadas logísticas de alta capacidad.

Los puertos beneficiarios deben presentar un proyecto industrial ligado al desarrollo de la cadena de valor de las renovables marinas, «comprometiendo una inversión comparable o superior a la ayuda solicitada por la entidad financiera y con una vigencia temporal de al menos 10 años». Serán promovidos por operadores privados que obtendrán sus correspondientes concesiones «en procedimientos sujetos a concurrencia». «El objetivo último es que los proyectos seleccionados se constituyan como base logística durante la fase de construcción, montaje, puesta en marcha, reparación y mantenimiento de los futuros parques eólicos marinos y otros componentes de renovables marinas, creando líneas de atraque y superficies de trabajo aptas para las operaciones de grandes buques y para aerogeneradores, componentes y plataformas flotantes y fijas de elevadas dimensiones, así como para toda la maquinaria logística necesaria en las distintas fases de estos procesos», explica el departamento liderado por Aagesen.

A cada actuación subvencionable se le han exigido «unos requerimientos de capacidad de longitud mínima de línea de atraque, calado en muelle (y en canal de navegación) y superficie mínima de explanada asociada» para dar respuesta a las tareas de fabricación, ensamblaje y transporte de los aerogeneradores, pensando tanto en los que se implanten aquí como en los destinados a exportación.

Otras ayudas

La lista de seleccionados en la segunda convocatoria de incentivos a proyectos innovadores de almacenamiento energético mediante bombeo reversible incluye dos en Galicia. Uno en A Coruña, con 440 MW de potencia. Tendrá 30 millones de euros de ayuda. Otro, en Lugo, con 215 MW, recibe 48 millones. Hay proyectos con ayudas también en Andalucía (23 millones), Extremadura (5 millones), Cataluña (6 millones) y dos en Asturias (45 y 7,9 millones).

Transición Ecológica da continuidad además al programa de ayudas para reforzar la cadena de valor industrial con tecnologías limpias y sus componentes clave. Concede 165 millones en 41 proyectos de 12 comunidades, la mayoría (17) en País Vasco; y 97 millones también para 337 proyectos de puntos de recarga para vehículos eléctricos. No hay ninguno adjudicado en Galicia en este caso.