Testeador oficial de festivales: se busca candidato para «el trabajo del verano» con un sueldo de 1.000 euros por siete días y gastos cubiertos

¿Es posible mezclar trabajo y ocio y ganar dinero por ello? Los festivaleros pueden hacerlo. Nortempo acaba de lanzar una oferta de empleo para testeador oficial de festivales «con el objetivo de vivir la experiencia completa y compartirla en redes sociales». «La iniciativa nace como una propuesta de employer branding pensada para conectar con el talento joven a través de formatos más experienciales, cercanos y alineados con los nuevos códigos de comunicación digital», señala el grupo de recursos humanos, que presenta la vacante como «el trabajo del verano».

Se buscan «personas con ganas de pasarlo bien y con dotes de comunicación», señala la oferta. ¿Los requisitos? Tener «actitud, naturalidad y buena energía», disfrutar creando contenido y dispuestos a vivir esta experiencia con un acompañante, a elección del propio candidato. No hace falta experiencia previa. Básicamente, tendrá que lanzar vídeos y otro contenido para contar el ambiente, los conciertos y «los mejores momentos» de dos festivales tanto en sus redes como en las de Nortempo.

La oferta contempla una retribución bruta de 1.000 euros por 7 días de trabajo. Incluye entrada para el elegido y su acompañante, viaje de ida y vuelta desde el domicilio particular, alojamiento y gastos para desplazamiento y manutención.

Los festivales son dos: el Boombastic, que se celebra los días 16, 17 y 18 de julio en Llanera (Asturias) y el Arenal Sound (en Burriana, Castellón) los días 30 y 31 de julio y el 1 y 2 de agosto.

Inscripción

La inscripción está abierta a cualquier persona residente en España y no requiere experiencia previa. «Solo necesitas tener claro con quién compartirías esta experiencia», indican desde la compañía. Puede ser tu mejor amigo, tu pareja, un familiar o esa persona con la que siempre acabas en los mejores planes. La oferta está NortEmpleo, el portal de empleo de la compañía. Los interesados deben darse de alta y aplicar.

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«Queremos hablar de empleo en un lenguaje más cercano a los jóvenes. Para muchas personas, el trabajo temporal es su primera experiencia laboral, y creemos que es importante poner en valor esa puerta de entrada al mercado. Hemos elegido los festivales porque son un entorno conectado con su forma de vivir, relacionarse y compartir experiencias», explica Elena Murillo, directora de marketing y comunicación del grupo.