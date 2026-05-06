Tasga capta 30 millones del Gobierno para la primera de las nuevas hidroeléctricas de bombeo que se construirán en Galicia

Al concurso público para quedarse con el enchufe a la red eléctrica que dejó libre la central térmica de Meirama se presentaron siete candidaturas. Tres de ellas eran de Coventina Renovables, la filial del grupo Tasga que finalmente logró el derecho de conexión. Lo hizo con el proyecto de una central hidroeléctrica de bombeo de 440 megavatios (MW) que aprovechará el desnivel entre el lago de As Encrobas, creado a partir de la restauración del hueco de la mina, y un nuevo embalse superior para ejercer ese doble papel de los sistemas reversibles: generadores convencionales y despensas de energía a gran escala para los momentos en los sobre producción de las renovables y falte consumo. En su caso, con un músculo de almacenamiento de 3.520 MWh. La inversión ronda los 440 millones de euros.

Como en la subasta del nudo, cuya resolución publicó el Instituto para la Transición Justa el pasado mes de marzo, la central de Tasga en Meirama acaba de sacar la mejor nota en la segunda convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento mediante bombeo reversible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se lleva algo más de 30 millones de euros. Todo apunta a que esta será la primera de la nueva generación de gigabaterías previstas en la comunidad para dotar de mayor resiliencia al sistema eléctrico. «Estamos hablando con los concellos y ya hemos llegado a acuerdos con, por ejemplo, el de Cerceda, en toda la parte de actuaciones socioeconómicas que lleva aparejada el concurso de conexión», explica Miguel Ángel Núñez, director de Desarrollo de Negocio de la compañía. En paralelo, se tramita la autorización administrativa y la declaración de impacto ambiental. El proyecto fue sometido a información pública a finales del año pasado. Ahora mismo está en plena fase de alegaciones y de informes de los organismos con competencia en el estudio. «Si todo va bien, este mismo año es posible que tengamos la declaración de impacto», apunta.

Para Tasga se trata de «un proyecto estratégico» de su cartera. «Ponemos todo lo necesario para que el proyecto sea viable», remarca Núñez, que pone en valor la ubicación: «Difícilmente hay sitios mejores porque no deja de ser un lago artificial, aunque naturalizado».

Belesar III

La lista de beneficiarios avanzada este miércoles por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y detallada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) incluye también otro de los proyectos contemplados en Galicia. Se trata de Belesar III, impulsado por Naturgy en la provincia de Lugo. Recibe la mayor cantidad de todas: 48 millones de euros. La potencia de turbinación alcanza los 215 MW, la capacidad de almacenamiento roza los 9.000 MWh. Costará alrededor de 200 millones.