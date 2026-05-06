Stellantis amplía su presencia en Marruecos con un nuevo centro en Casablanca

Stellantis aumenta su presencia en el norte de África. En concreto, en Marruecos, país en el que está levantando todo un hub de la automoción en la localidad de Kénitra con fábrica de coches, motores, robots industriales (AGVs) y de micromovilidad. Ahora el grupo ha decidido dar un salto hacia la recuperación de vehículos y piezas estableciendo en el país uno de sus tres centros mundiales de SUSTAINera, unidad de negocio centrada en economía circular. El lugar elegido, en esta ocasión, es Casablanca, donde se han invertido 1,6 millones de euros y se crearán unos 150 empleos.

La empresa explica que esta división ofrece soluciones de remanufactura, reparación, reutilización y reciclaje a clientes y profesionales a escala industrial. El de Casablanca será el perfilado para la región Oriente Medio y África (MEA, en sus siglas en inglés) y se unirá a los ya establecidos en Turín (Italia) y São Paulo (Brasil), con el objetivo de acelerar el desarrollo de un ecosistema de vehículos al final de su vida útil escalable y que cumpla con la normativa.

Fachada del nuevo centro de Stellantis en Casablanca / Stellantis

«La economía circular es una prioridad estratégica para Stellantis en Oriente Medio y África. Nos permite combinar el rendimiento industrial, la accesibilidad para los clientes y el uso responsable de los recursos, al tiempo que aseguramos nuestra presencia industrial a largo plazo en toda la región», afirmó el responsable de Stellantis para la región, Samir Cherfan.

El centro de Casablanca dispone de 6.000 metros cuadrados y supone esa inversión de 1,6 millones de euros. Tendrá capacidad para desmantelar hasta 10.000 vehículos al año y creará unos 150 empleos directos e indirectos cuanto esté a plena capacidad. El origen de los coches está en las compañías de seguros o subastas.

Según concretó la compañía con planta en Vigo, este centro actúa como «un eje estructural para las actividades de economía circular en toda la región» y «facilita la estructuración de los flujos de vehículos al final de su vida útil en Marruecos», ya que no solo trabajará con los coches facturados por Stellantis. Con ello, también ampliará la disponibilidad de piezas originales reutilizables y totalmente funcionales a través de la red de posventa y las plataformas digitales de la firma.

Marruecos incrementa así su potencial en un momento de crecimiento para la región y de recuperación para la propia compañía. Además supone un pasito más en la competitividad del polo creado allí por Stellantis, que desde hace años ha puesto a competir a sus fábricas europeas, y en concreto a las españolas, con esta región del Magreb, donde además cuenta con otra importante base en Tafraoui, Argelia.