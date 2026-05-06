Navalia ultima la primera feria con más de 600 expositores y espera más carga de trabajo para un naval con carga hasta 2028

La feria del naval Navalia, una de las tres más grandes de Europa, volverá a convertir este mes a Vigo en el epicentro de esta industria. Y lo hará superando por primera vez en sus dos décadas de historia los 600 expositores, con los que aspira a conseguir «un éxito de asistencia» y más carga de trabajo. Así lo trasladó este miércoles el director del evento, Javier Arnau, que confía en que la huelga anunciada para los días de la feria con motivo del estancamiento del convenio del metal no afecte al evento. «Lo que se busca es generar carga de trabajo; no podemos ver más allá», indicó.

La décima edición de la feria tendrá lugar del 19 al 21 de mayo en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Por este motivo, la organización celebró su último Comité Ejecutivo previo a la celebración de la feria, en el que se aprovechó para dar a conocer los datos definitivos y previsiones. En concreto serán 602 expositores, un incremento cercano al 13% frente a los 533 de la edición anterior, ocupando así la totalidad del espacio expositivo disponible en los cuatro pabellones del recinto, ya que un quinto estará ocupado por la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en la ciudad olívica.

Junto a ello, Arnau destacó la presencia de cerca de 1.200 marcas (fueron un millar hace dos años), el componente tecnológico y de innovación del evento (con un programa de más de 30 jornadas técnicas) y el aumento significativo de la presencia internacional, especialmente de Asia, con la incorporación de nuevos países como Bulgaria, Chile, Egipto, Hong Kong o Irlanda. A mayores, y como principal novedad, se incorpora un nuevo espacio dedicado al segmento de la náutica, liderado por el Clúster Náutico Rías Baixas, con más de 450 metros cuadrados de exposición.

Arnau confía en que este menú y el potencial del naval vigués y español sirva para lograr «un éxito de asistencia» y, sobre todo, «que todos los expositores hagan negocio». En este sentido, y preguntado por las tres jornadas de huelga convocadas por CC OO, UGT y CIG (a mayores de las tres ya anunciadas) para los días de Navalia, Arnau se mostró cauto: «Vamos a ver cómo se desenvuelven estos días», dijo en relación a la primera jornada de paro convocada para mañana y al avance de las negociaciones, ahora mismo estancadas.

Javier Arnau, Almudena López del Pozo y José García Costas / Alba Villar

El director de Navalia insistió en que le gustaría «dar la vuelta» a la situación y, precisamente, generar más carga de trabajo para los astilleros. «Nos ponemos a disposición del sector», explicó, «es nuestro trabajo».

Por su parte, el presidente de Navalia, José García Costas, no se pronunció sobre la huelga, pero sí celebró las «cifras récord» que ya tiene una feria que «es el resultado de 20 años de trabajo colectivo» y que «ha sabido crecer de forma sostenida, equilibrada y alineada con la realidad industrial». Asimismo, apuntó a la necesidad de seguir avanzando en ámbitos estratégicos como la transición energética, la digitalización o la defensa, «en un contexto que exige una mayor colaboración público-privada y apoyo a la industria».

Actualidad del sector

La reunión contó con la participación de Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar. En su intervención recordó la buena salud de la industria, con 88.000 trabajadores en toda España a cierre de 2025 (fue un 15% más) y 11.300 de ellos repartidos por Galicia, entre astilleros y auxiliares. De igual forma, recordó que solo el naval de Vigo cuenta con una cartera de pedidos que da carga de trabajo hasta 2028. «Las buenas tendencias de 2025 se consolidan en este comienzo de 2026», celebró.

La CEO de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) recalcó la ciudad olívica «ahora mismo es un motor de la industria naval española» y también «un referente no solo para España, también para el mundo». Igualmente celebró la aprobación por parte de la Comisión Europea de la Estrategia Marítima Europea, avisando que «los astilleros españoles estamos preparados para afrontar estos retos». «Tenemos las capacidades, la experiencia y el talento humano. Tenemos un modelo de colaboración público-privada que funciona. Y tenemos un sector que ha demostrado, una y otra vez, su capacidad de adaptación y de superación», comentó.

En lo que respecta a las tensiones en la geopolítica mundial y sus posibles efectos en el naval español, Almudena López del Pozo reconoció que «se está notando el incremento de los precios a nivel general», pero también recordó la resiliencia del sector: «Nos hemos acostumbrado a gestionar con niveles de incertidumbre altísimos».

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Preguntaba por la situación de Astilleros Cardama, con motivo de la rescisión del contrato con Uruguay para dos patrulleras oceánicas, la CEO de Pymar indicó que se trata de uno de sus socios y que no comentan problemas particulares, pero que cuando una empresa les solicita intervención actúan y que este caso «no es una excepción». «Trabajamos con los astilleros y las administraciones que lo soliciten, en el ámbito de nuestras atribuciones», comentó.