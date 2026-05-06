El gigante holandés del naval Damen irrumpe en un puerto clave para la flota gallega: Dakar

El de Dakar es un enclave estratégico. No solo para la actividad pesquera, sino también para el conjunto del negocio marítimo por su ubicación en cuanto a rutas comerciales internacionales. Este puerto de Senegal sirve de base para filiales de grupos gallegos como Vieirasa o Pereira, por ejemplo, además de para atuneras vascas como Pevasa. Y, precisamente por su situación geográfica, para flotas que operan en caladeros vecinos como el de Mauritania, Guinea-Bisáu o Cabo Verde.

El gigante de construcción naval Damen ha entendido sus potencialidades y ha decidido asentarse allí, con intención de quedarse a largo plazo. De mano de una joint venture, en alianza con el Gobierno de Senegal, acaba de poner en marcha la sociedad Damen Shiprepair Dakar, para ofrecer «una amplia gama de servicios de reparación y mantenimiento» para buques. Senegal participa en este proyecto de mano de la Société des Infrastructures de Réparation Navale (SIRN).

Según ha explicado Damen en una nota oficial, el grupo holandés tiene la ambición a largo plazo de reactivar la construcción naval en el astillero. Tiene instalaciones para ello: un dique seco de 191 metros de largo por 25 metros de ancho, un dique flotante de 235 x 38 metros, un elevador síncrono de 63 x 15 metros con una capacidad de elevación de 1200 toneladas y cuatro cunas, así como 500 metros de muelle con un calado de 9 metros.

Dique seco del nuevo astillero de Damen en Senegal / Damen

«Esta empresa conjunta con Damen supone un paso clave para la revitalización del astillero de Dakar, ya que apoya el crecimiento sostenible, la transferencia de conocimientos, la mejora de las capacidades técnicas y la generación de valor a largo plazo para la economía y la mano de obra de Senegal», ha valorado el director general del SIRN, Babacar Faye. «Estamos muy entusiasmados con el inicio de esta colaboración. El astillero de Dakar está en una excelente posición para brindar apoyo a nuestros clientes en los próximos años», ha compartido el director general de la compañía, Jeroen Heesters.

El astillero posee un «importante valor histórico y es uno de los pocos centros de reparación de su tamaño en la región», ha abundado Damen, que en Europa ha sufrido dificultades económicas que han provocado la asistencia del Gobierno holandés.

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Las instalaciones de reparación en África son estratégicas y no abundan. Nueva Pescanova cuenta con una, en Mozambique, en el puerto de Beira. Cuenta con un astillero dotado de dique seco —Beiranave, presta servicio a terceros dada su ubicación estratégica— y talleres que han trabajado incluso para Caminhos de Ferro, la compañía ferroviaria pública mozambiqueña. La filial busca comprador, como divulgó FARO.