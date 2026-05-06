Galicia Biodays conjura al talento de la biotecnología para «mejorar el futuro de nuestra sociedad»

Un total de 130 líderes del panorama mundial de la biotecnología y de las ciencias de la vida protagonizan las ponencias de la tercera edición de Galicia Biodays, un foro que ya se ha consolidado como referente en la industria del Espacio Atlántico Europeo. El Auditorio Mar de Vigo se convierte en un espacio de encuentro entre reconocidos investigadores, académicos y empresarios del sector, propiciando así la interacción profesional y creando oportunidades de financiación y captación de clientes. La ciudad olívica acoge así la cumbre del ecosistema biotech durante los días 6 y 7 de mayo en un encuentro organizado por el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga). La organización integra a 160 compañías que registran una facturación de 2.000 millones de euros.

Durante el acto de inauguración, la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, destacó a Galicia como la segunda comunidad autónoma más emprendedora del país e hizo referencia a los «más de 5.500» empleados que conforman el sector. David Regades, delegado del Estado en el Consorcio Zona Franca de Vigo, subrayó la «apuesta estratégica» por el sector, «no solo de futuro, sino también de presente». Por su parte, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, manifestó su voluntad por que el foro permaneciese en la ciudad «para siempre».

Diversos profesionales a nivel internacional acuden a la cita para dar ponencias sobre los retos y posibilidades que enfrenta el sector. Entre ellos Timothy Coulfield, director de investigación del Instituto Sanitario de la Universidad de Alberta; Ángela Wulff, profesora en la Universidad de Gotemburgo y CEO de Swedish Algae Factory; Seng H. Cheng, vicepresidente de Alexion, especializada en el desarrollo de terapias génicas; o María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

En la primera jornada, quince entidades presentaron sus proyectos ante más de una treintena de fondos de capital «para captar una inversión conjunta de más de 12 millones de euros que les ayude a crecer», tal y como apuntan desde Bioga. «Pretendemos que Galicia Biodays 2026 ayude a transformar el talento en proyectos tangibles y en innovación con aplicación práctica que mejore el futuro de nuestra sociedad», proclamó José Manuel López, presidente de Bioga.

Una vista de algunos de los stands del evento. / José Lores

El espacio cuenta con diferentes stands a los que los asistentes pueden acercarse a solicitar información. Desde formación en centros universitarios, conocimientos financieros o allegarse a distintas empresas que han conseguido consolidarse. Ejemplo de ello es Linknovate, «una startup gallega que nació en Stanford» en 2014. Ofrece un servicio de software para la búsqueda y la monitorización de innovación. Su objetivo es ayudar a las organizaciones, tanto nacionales como internacionales, a identificar fortalezas y oportunidades en sus áreas de investigación. La IA se vuelve un recurso relevante en su actividad. «Estamos desarrollando un asistente de innovación específico que ayuda a controlar lo que pasa en el sector y en la ciencia en general», señala Margherita Moro, responsable de marketing y comunicación.

También acudieron a la cita compañías más emergentes, como es el caso de Scientific Videogames, que se dio de alta el pasado año 2025. Su finalidad es comunicar ciencia «de una forma diferente». Para ello, crean experiencias interactivas y aplicaciones móviles. «Normalmente, es el científico el que trata de explicar a la gente su trabajo, pero con los juegos se cambia el tipo de comunicación y se capta la atención y curiosidad del cliente», explica Patricia Bondia, CEO y cofundadora. Su última creación será presentada en Valencia este sábado. Se trata de Yatemun, un juego lúdico de realidad aumentada.

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Todos ellos destacan la visibilidad y «el escaparate» que el foro les ofrece, así como las oportunidades de negocio y la interacción con otras entidades referentes en el ámbito de la biotecnología. «Creemos que el evento es una gran oportunidad para difundir nuestro proyecto», valora Iago Sequeiros, técnico de producción de OneHealth Data Space. Esta empresa —que también cuenta con un stand propio— pone el foco en la salud animal, humana y medioambiental. Algunos, como Scientific Videogames, se estrenan en esta edición, mientras que otros, como Linknovate, nunca fallan a la cita y son fieles asistentes desde el primer encuentro.