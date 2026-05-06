Los delegados del auto de UGT Galicia impulsan una batería de propuestas para una transición «justa y ordenada» en el sector
Celebran una asamblea en el Verbum con la presencia del responsable estatal del sector de automoción de UGT FICA, Jordi Carmona
R. V.
Los delegados y delegadas de UGT FICA Galicia en el sector de la automoción celebraron una reunión este miércoles en el Verbum de Vigo para analizar la situación actual de la industria y los retos de futuro. Con la presencia del responsable estatal del sector en el sindicato, Jordi Carmona, acordaron impulsar una batería de propuestas para una transición «justa y ordenada» en el sector.
Carmona trasladó a los representantes sindicales la situación actual del sector a nivel gallego, estatal, europeo y mundial, así como los desafíos que enfrenta ante los cambios que atraviesa la industria. Una nueva realidad que, según el sindicato, provoca «una transformación sin precedentes» que tiene «importantes consecuencias para la industria y el empleo».
Desde UGT defendieron la necesidad de que esa transición no destruya «tejido industrial ni empleo». En este sentido, apela a medidas como implantar el contrato relevo en todo el sector, reducir la jornada laboral hacia las 32 horas semanales, la protección del empleo y mejorar la regulación de los ERTE.
El sindicato también reclama ayudas públicas para la compra de vehículos y el desarrollo de infraestructuras de recarga, planes industriales adaptados a la realidad demográfica y territorial, el impulso de la formación dual y la recualificación profesional o la regulación ética y laboral de la inteligencia artificial y la robotización.
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