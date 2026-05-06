Barrilero refuerza su apuesta por Galicia con Gonzalo Cuervo como socio y director de la oficina gallega

Barrilero ha incorporado al abogado vigués Gonzalo Cuervo Díaz del Río como nuevo socio y director de su oficina en Galicia, en el marco de la estrategia con la que el despacho prevé dar en 2026 «un fuerte impulso» a su actividad en la comunidad, según la firma. Galicia será, de acuerdo con Barrilero, una de las comunidades en las que el despacho centrará este año sus objetivos de crecimiento, especialmente en las áreas fiscal, mercantil, laboral y de derecho público.

Cuervo, nacido en Vigo en 1981, es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Vigo, máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el IE y máster executive en Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Garrigues. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la abogacía, centrada en el asesoramiento a empresas en materia fiscal, operaciones mercantiles, reestructuración empresarial y derecho de empresa.

El nuevo socio considera que Barrilero «ofrecerá al tejido empresarial gallego una visión de conjunto de las necesidades legales de la empresa», con el objetivo de continuar prestando «asesoramiento de primer nivel a empresas y empresarios de la región en todas las materias clave del derecho de los negocios». Cuervo también destaca que la firma ve en Galicia «un gran potencial de crecimiento para un despacho como Barrilero», al entender que su cultura está «muy arraigada con la empresa familiar» y que el tejido empresarial gallego está formado mayoritariamente por compañías familiares, algunas de gran tamaño y con intereses fuera de la comunidad.

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Según Barrilero, la firma es «uno de los principales despachos independientes en España» y ha registrado en los últimos años «un fuerte crecimiento», especialmente tras la integración de la firma catalana Buigas y de la portuguesa SPS. El despacho cuenta con unos 350 abogados en España y una facturación que se acercó a los 60 millones de euros en 2025, un 34% más que en el ejercicio anterior. La firma también subraya como parte de su posicionamiento reciente el refuerzo de su presencia internacional y el apoyo a emprendedores mediante el asesoramiento legal a search funds y otros vehículos de inversión.