La viguesa Optare Solutions proyecta profundizar en IA y en el sector aeroespacial tras reducir beneficios casi un 25% en 2025

Los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Próximo o la guerra arancelaria desatada generan incertidumbre y tensiones en los mercados, con muchos sectores marcados a la hora de tomar decisiones. Uno de ellos es el de las telecomunicaciones, donde a lo largo del año pasado se vivió «una importante falta de inversión». Así lo explica la empresa viguesa Optare Solutions en sus cuentas comunicadas al BME Growth sobre un 2025 en el que la telco acusó esta realidad: la facturación cayó un 3,2%, hasta 9,7 millones de euros, y el beneficio se desplomó casi un 25%, quedándose en 278.000 euros frente a los 368.000 de 2024. Pero la firma que dirige Luis Álvarez-Sestelo mira al futuro: ultima ya un nuevo plan estratégico hasta 2028, prevé continuar creciendo en México y profundizará en los nichos de la IA (inteligencia artificial) y aeroespacial.

Optare dio el salto al BME en octubre de 2024, una operación decisiva que cambió la compañía. Desde entonces, la firma ha ido dando pasos de gigante, aumentando poco a poco su presencia internacional, diversificando y creciendo de forma inorgánica. Probablemente el más relevante de sus últimos movimientos fuese la compra de la mexicana CinkoSSC (Cin Ko Shared Service Center S.A.P.I.), «especializada en consultoría de procesos y tecnologías de automatización de los mismos (RPAs)», pero también firmó contratos importantes con algunos operadores de renombre, rubricó alianzas (como con la madrileña Somosierra Tech) y lanzó una nueva división focalizada en el desarrollo de soluciones de IA, Augura Tech.

Sin embargo, 2025 fue un año difícil en el sector de las comunicaciones, especialmente en Europa. El propio CEO de la empresa TIC reconocía el año pasado que el primer semestre «fue complicado», y pese a que confiaba en una recuperación para los últimos seis meses del curso, no fue suficiente. Según los resultados consolidados compartidos con el BME el 30 de abril, Optare Solutions vio mermadas sus ventas «principalmente por la ralentización del mercado de servicios TI en el segmento de telecomunicaciones, que ya se había hecho notar en el primer semestre del año». Un impacto que se notó en los beneficios y también en el Ebitda consolidado, que ascendió a 247.000 euros frente a 508.000 de 2024.

En sus cuentas destaca sobre todo el buen papel de la filial mexicana, clave en el «fuerte impulso de la actividad internacional». La cifra de negocios del grupo al otro lado del charco creció un 188% respecto al año anterior, llegando a 2,14 millones de euros en Optare México, donde fue clave la incorporación de CinkoSSC en un primer año de integración «más exigente de lo previsto en términos operativos». «En conjunto, México representó en 2025 aproximadamente el 30% de la cifra de negocios del grupo», destaca.

Futuro

Ahora a Optare le toca mirar al futuro, ya que a juicio de la empresa «se atisba un cambio de tendencia» para este 2026. A la espera de culminar el nuevo plan estratégico para el período 2026–2028, la firma que dirige Álvarez-Sestelo se centrará en soluciones y servicios orientados a la automatización de las operaciones de servicio y de red usando tecnologías de IA para generar ahorro de costes a clientes. Para ello será clave Augura Tech en el marco de una estrategia de generación de activos propios que ya impulsó 577.000 euros en proyectos de desarrollo el año pasado.

Así, el grupo, que cerró el pasado año con 171 trabajadores, prevé seguir invirtiendo este año (proyecta entre 400.000 y 500.000 euros) para crear productos basados en IA, pero también quiere apostar por otros sectores con «gran potencial», señalando principalmente el aeroespacial, «clave en el ámbito de la defensa».

En el plano internacional, Optare apuesta por continuar con la diversificación, «tanto en Latinoamérica como en Europa», centrándose en aquellas regiones «con un mercado telco menos maduro y con más necesidades de inversión».