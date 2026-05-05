Nueva Pescanova reduce deuda con otra ampliación de capital por 283 millones de euros, el 99% aportado por Abanca

Nueva ampliación de capital en Nueva Pescanova. La pesquera viguesa ha anunciado que reforzará su estructura financiera con hasta 283 millones de euros, de los cuales 279 millones (casi el 99%) serán aportados por Abanca, principal accionista. Esta ampliación, para la que la compañía da opción a participar a los accionistas minoritarios (mediante aportación dineraria), será presentada para su aprobación en la junta general de socios del próximo 20 de mayo. «La operación sienta las bases de una nueva etapa de desarrollo e inversión», destaca el grupo.

Nueva Pescanova viene de cerrar un 2025 en el que salió de números rojos, con la idea de volver a invertir tras facturar más de 1.000 millones de euros (un 7,3% de incremento) y firmar un Ebitda de 71,2 millones (+56,5% respecto al año anterior), una «tendencia que se mantiene durante los primeros meses de 2026» y que, según la pesquera, «ha motivado esta operación».

El grupo, que se encuentra en proceso de venta, busca reducir deuda y «consolidar la solidez financiera» para esos nuevos proyectos de crecimiento e inversión que viene anunciando. Además, la ampliación «situará su ratio de apalancamiento financiero por debajo de 4x, lo que facilita su acceso a los mercados financieros».

Este movimiento llega después del realizado a finales de 2024, en aquella ocasión por valor de 72,6 millones de euros, lo que facilitó a Nueva Pescanova la absorción de las pérdidas del bienio 2023/2024 (por importe de 184 millones). Pero, sobre todo, aquella ampliación supuso un cambio en el accionariado entre la entidad gallega y los minoritarios, con la antigua Pescanova (la SA) con solo un 0,21%. Cabe recordar que esta última mantiene un litigio abierto contra la pesquera.

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Esta nueva propuesta de ampliación fue aprobada por el consejo de administración en su reunión del pasado jueves, 30 de abril y será presentada para su aprobación en el próximo 20 de mayo. Tras este proceso, si los minoritarios acuden a la ampliación, Abanca seguirá manteniendo el 98,59% del capital de la compañía.