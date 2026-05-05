La falta de acuerdo en la negociación del convenio del metal de Pontevedra aboca a la huelga este jueves

Tras la falta de consenso en la firma de un posible preacuerdo durante la mesa de negociación del nuevo convenio colectivo del metal de la provincia de Pontevedra, el calendario de huelga se mantiene intacto y continúa según lo planteado por los sindicatos (CC OO, UGT y CIG) el pasado jueves. Las centrales llaman a los 30.000 trabajadores del sector a tres jornadas de paro. La primera de ellas fue convocada por la CIG para este jueves 7 de manera individual, pero posteriormente se sumaron CC OO y UGT. Los papeles se intercambian en el resto de movilizaciones, organizadas los días 13 y 14 de mayo.

Asime, Atra e Instalectra acudieron a la cita de este lunes, la decimotercera ya, con el fin de evitar la huelga, pero sin éxito. «Resulta incomprensible», señalan, que no se haya firmado el preacuerdo. Entre otros avances que los representantes de los trabajadores tildan de insuficientes, las patronales proponían un convenio con una vigencia de cuatro años que incluía una subida salarial acumulada del 14,5% (un 5% en este 2026). Una cifra que, según las empresas, «garantiza el poder adquisitivo» de los trabajadores. Algo en lo que los sindicatos no concuerdan debido a la situación internacional derivada del conflicto bélico en Oriente Próximo, ya que la revisión de la cláusula salarial conforme al IPC está topada al 2%. La oferta también incorporaba otras medidas en materia de jornada, clasificación profesional y conciliación que las centrales tildaron de insuficientes.

Este rechazo sindical al ultimátum de las empresas provoca que den un paso atrás como represalia y bajan su propuesta a la de la décima reunión: un incremento salarial del 13% y la reducción de ocho horas de jornada anual aplicable en 2028, en lugar de 2027. Esta falta de avances en la negociación sitúa al metal en un escenario de conflicto en un momento clave para el sector, con niveles de actividad y facturación elevados, pero en el que existen dificultades para encontrar mano de obra cualificada. «Pensamos que algunos sindicatos están priorizando su agenda de movilizaciones por encima de cualquier negociación real, demostrando que su único objetivo parece ser la movilización», proclama el empresariado.

CC OO manifiesta que el acuerdo hubiese estado cerca si la patronal se mostrase dispuesta a incluir al grupo 4 como oficiales de primera, «pero solo se comprometen a estudiarlo». Por su parte, UGT proclama que se suma al paro «por responsabilidad y coherencia sindical», pero no comparten «el momento ni las formas» en los que la CIG decidió convocar «de manera unilateral» la movilización para este jueves. Defienden que «la huelga debe utilizarse como último recurso» e instan a la patronal a retomar la negociación. «Bloquear un acuerdo por diferencias en aspectos concretos resulta incomprensible y perjudicial. No se puede llevar al conjunto del sector a una huelga por cuestiones que deben resolverse desde el diálogo», subrayan desde el sindicato.

Se mantienen firmes en que su objetivo es «agotar todas las vías de negociación antes de recurrir a medidas de presión» y exigen no retroceder en los avances ya conseguidos para «alcanzar un convenio que mejore de forma efectiva las condiciones laborales, salariales y sociales del conjunto del sector». «Esperamos que ninguna organización sindical firme un convenio que esté por debajo de lo ya logrado hasta ahora en la mesa de negociación. Rebajar estas condiciones supondría un retroceso injustificable y una pérdida directa de derechos para los trabajadores y trabajadoras», concluyen desde UGT.

Las patronales, hasta el momento, se muestran inflexibles a realizar alguna mejora adicional. Consideran que «la parte sindical aboca a los trabajadores del sector a un callejón sin salida» y recuerdan que «cada día de huelga merma aproximadamente un 0,5% de su salario anual». Asimismo, solicitan a las autoridades competentes que no se autoricen manifestaciones en lugares que impidan el «derecho a la circulación ciudadana y al trabajo».