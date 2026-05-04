La multinacional viguesa Grupo Profand cierra la compra de la proveedora de Mercadona Unión Martín

Grupo Profand ha alcanzado un acuerdo con Alantra Private Equity y el resto de accionistas del Grupo Unión Martín para adquirir la compañía, especializada en la captura, procesado y comercialización de productos del mar y con sede en Las Palmas de Gran Canaria. La operación, pendiente del cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, se enmarca, según la compañía, en su estrategia de «consolidar su negocio en el ámbito del pescado» e «impulsar su industrialización en Canarias».

El perímetro de la adquisición incluye tanto la actividad del Grupo Unión Martín en Las Palmas como la de Silomar en Valencia, compañía adquirida por Unión Martín en 2022. Silomar dispone de una planta de procesado y cámaras frigoríficas con una superficie total de 19.000 metros cuadrados. Unión Martín es una de las proveedoras de referencia de Mercadona, al igual que la propia Profand.

Con esta compra, Profand asegura que «refuerza su presencia» tanto en la Península como en el archipiélago y que avanza en su objetivo de desarrollar «un proyecto industrial sólido y con vocación de largo plazo» en el mercado canario. Esta compra aportará al grupo vigués una facturación extra de unos 150 millones de euros anuales, con lo que blindará su condición de número 1 de la industria pesquera en España.

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El presidente de Profand, Enrique García Chillón, ha afirmado que «esta operación responde a la voluntad de la compañía de seguir creciendo de forma ordenada, reforzando su capacidad industrial y su presencia en mercados estratégicos como Canarias». García añadió que «la incorporación de Unión Martín encaja plenamente en nuestra hoja de ruta y nos permite seguir construyendo un proyecto de referencia en el negocio del pescado, con una clara apuesta por la inversión y la generación de valor a largo plazo».