El tirón de híbridos y eléctricos (y de las marcas chinas) mantiene al alza las matriculaciones de coches en Galicia

Los concesionarios gallegos mantienen por todo lo alto el buen arranque del año. Pese al alto precio de los vehículos (sobre todo comparado con lo que había antes de la pandemia de covid) y la incertidumbre que todavía existe sobre la transición al coche eléctrico, las matriculaciones continuaron al alza en abril en la comunidad, con 2.747 ventas, un aumento interanual del 23,6%. El tirón de los eléctricos y de las marcas chinas impulsan estas buenas cifras, con un acumulado anual de 10.919 unidades en la región, un 25% más.

El mes de abril dejó en Galicia una subida de las matriculaciones tres veces mayor que el 8,4% de avance de la media española, donde se firmó la venta de 106.862. En concreto, este tirón de matriculaciones se explica por el repunte interanual de un 40% de ventas de híbridos y eléctricos, con 2.202 unidades. Según recoge Europa Press, Esto supone el 80% de los coches nuevos vendidos durante el cuarto mes del año, en el que los coches a gasolina o diésel continuaron cayendo (un 50%).

En cuanto a las marcas más comercializadas, las chinas continúan mostrando su penetración en el mercado con los crecimientos porcentuales más relevantes, en especialmente BYD, que supera un alza de más del 200% en lo que va de año en las cuatro provincias. Son ya casi dos decenas de enseñas del gigante asiático las que se venden en la comunidad, rozando el 13% de la cuota de mercado gracias a las 1.402 unidades vendidas hasta abril.

Cifras estatales

En el conjunto del país se vendieron esos 106.862 vehículos, un avance del 8,4% en abril, mientras que en este primer cuatrimestre la cifra se va hasta las 407.389 matriculaciones, un incremento interanual del 7,8%. Los eléctricos continúan creciendo, con una cuota del 9,1% y 9.723 unidades matriculadas. Igualmente, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) crecieron un 42,3% respecto a hace un año, con 13.035 unidades comercializadas en abril.

También a nivel estatal los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja. En el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en abril un 19,9% interanual, con 25.618 comercializaciones, aunque retienen una cuota de mercado del 24% en el cuarto mes del año; los diésel, por su parte, se desploman un 28,8%, hasta las 3.973 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado de apenas el 3,7%.

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Los cuatro primeros meses del año también fueron beneficiosos para las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, que alcanzaron las 64.753 unidades, un alza del 10,9% respecto al año anterior. Solo en abril, las ventas de vehículos comerciales progresan un 5,4%, hasta las 16.743 unidades.