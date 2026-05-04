Galicia engorda en un 30% su aporte a la nueva hucha de las pensiones: cada trabajador pone ya más de 3 euros al mes de su nómina

Aunque hay diferencias entre estudios a la hora de establecer el corte, generalmente se considera que la denominada generación del baby boom es la que nació entre los años 1958 y 1975. En España nacían más de 650.000 niños por año, muy lejos de los 321.164 registrados en 2025. La jubilación de un colectivo tan extenso irremediablemente generará tensiones en las arcas del sistema público, para lo cual el Gobierno puso en marcha, en el año 2023, el llamado mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Funciona como una especie de tributo que se aplica sobre las nóminas con el objetivo de crear un fondo, una hucha, que ayude a sufragar el retiro de los baby boomers. Para este 2026 ese gravamen es del 0,9%, del cual el trabajador pone el 0,15% y la empresa el 0,75% restante.

Hasta la fecha, y según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Galicia ha aportado ya cerca de 560 millones de euros a esa cartilla de ahorro. Son cifras que incluyen el balance del primer trimestre de 2026. Esta hucha se está beneficiando tanto de la incorporación constante de nuevos asalariados como del aumento en las bases de cotización, por eso la contribución no deja de medrar de forma exponencial. En comparación con el periodo enero-marzo de 2025, el mecanismo de equidad intergeneracional ha recaudado en Galicia un 32% más, hasta los 20,72 millones de euros.

Cotización anual del MEI 2026: 0,9% de la base de cotización 0,75% empresa 0,15% trabajador 2027: 1% de la base de cotización 0,83% empresa 0,17% trabajador 2028: 1,10% de la base de cotización 0,92% empresa 0,18% trabajador 2029: 1,2% de la base de cotización 1% empresa 0,2 % trabajador

De media, teniendo en cuenta las bases actuales de cotización —de 2.112 euros mensuales hasta el pasado septiembre, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE)—, cada trabajador está poniendo al mes unos 3,17 euros, equivalentes a ese 0,15% de su nómina; las empresas están haciendo lo propio con otros 15,85 euros mensuales por asalariado. Tal y como está diseñado el MEI, a partir del año 2029 la contribución ascenderá al 1,2% de la base de cotización. Para un salario bruto de 2.200 euros, por ejemplo, el trabajador transferirá cada mes a esta hucha 4,4 euros, por otros 22 euros de la empresa.

Reforma

El mecanismo de equidad generacional reemplaza al polémico factor de sostenibilidad, que no llegó a ejecutarse pero que causó una enorme contestación social. Antes de la última reforma de las pensiones, con el gobierno popular de Mariano Rajoy, el sistema público tenía dos pilares: este mencionado factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. El segundo limitaba la actualización de las pagas al 0,25%: solo si la Seguridad Social salía del déficit —que, a efectos prácticos, no lo haría nunca— las subidas podrían ser superiores. El primero pasaba por una reducción en sí de las pensiones: se pagaría menos dinero a los jubilados o las viudas, pero cobrarían durante más años gracias a la mejora de la esperanza de vida.

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Las prestaciones contributivas están sujetas ahora al índice de precios al consumo, a la inflación. Lo cual, en lo estrictamente económico, es otro factor generador de tensiones habida cuenta de la crisis inflacionaria ya experimentada en 2022, tras la invasión de Ucrania, y que ha regresado para quedarse por la guerra en Irán. El coste total del sistema de pensiones en Galicia rebasó el año pasado los 12.300 millones de euros, un 5,76% más, de los que más de 3.000 millones correspondieron a revalorizaciones.