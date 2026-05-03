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Reunión extraordinaria

La OPEP anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

La medida, acordada este domingo en Viena, busca compensar el combustible que está atrapado en barcos por el cierre del estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen de archivo de una refinería de petróleo

Archivo - Imagen de archivo de una refinería de petróleo / Europa Press/Contacto/Mohammed Shajahan - Archivo

Agencias

Viena

Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP, reunidos este domingo de forma telemática, han anunciado que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios a partir de junio para compensar el cierre del estrecho de Ormuz.

En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (de 206.000 barriles diarios), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".

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