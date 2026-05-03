Los consejeros de la «vieja Pescanova» se mantienen el sueldo pese a multiplicar pérdidas y a seguir sin actividad

Pescanova SA (vieja Pescanova) remitió este mediodía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la declaración intermedia de gestión correspondiente al primer trimestre, en la que ha aflorado un fuerte incremento de las pérdidas, pese a las cuales no ha modificado la estructura de gastos. En concreto, la antigua matriz de la pesquera multiplicó por nueve sus números rojos, hasta los 17.000 euros, y presenta un patrimonio neto negativo por otros casi 6,5 millones de euros.

La sociedad, que todavía cotiza en el mercado continuo, computó unos ingresos de 81.000 euros, procedentes íntegramente de las arcas de Nueva Pescanova, que hace más de una década (2015) se comprometió por contrato a abonarle 255.000 euros anuales actualizables con el IPC. De esos ingresos, más de la mitad (43.000 euros) se utilizaron para remunerar al consejo de administración, compuesto por cuatro integrantes. Otros 20.000 euros se destinaron a «asesores externos» y otros 35.000 euros, a «provisiones y financieros».

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En el primer trimestre de 2025, cuando Pescanova SA notificó pérdidas por 2.000 euros, la retribución del consejo también fue de 43.000 euros. En el mismo periodo de 2024 ésta había ascendido a 41.000 euros. La compañía no tiene actividad, pese a que lleva años anunciando que va a retomar un negocio pesquero al margen de Nueva Pescanova.