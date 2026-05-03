Apoyos
El Clúster del Granito valora pedir ayudas extraordinarias para el sector: «Trabajamos con las administraciones siempre, no solo cuando hay dificultades»
La organización insiste en que «el acceso a financiación en condiciones adecuadas es determinante para que las empresas puedan prepararse para la recuperación»
El Clúster del Granito se plantea solicitar ayudas extraordinarias a la Xunta ante el impacto que algunas firmas están sufriendo en sus ventas, todo ello en un momento de especial tensión para la industria, afectada también por la escalada energética que está provocando la guerra en Oriente Medio. La organización sectorial destaca a FARO que existe una «base sólida» de colaboración institucional con el Gobierno gallego «y sobre esa base se está valorando si la coyuntura actual requiere activar apoyos específicos adicionales». «Si se plantean propuestas, el enfoque no se limitaría a la subvención directa. Se priorizarían líneas vinculadas a eficiencia energética, digitalización, sostenibilidad, modernización productiva, circularidad y empleo», abunda asimismo.
«El Clúster trabaja con las administraciones de forma permanente, no solo cuando hay dificultades», remarcan desde la entidad, con varios frentes abiertos para relanzar el sector. Por un lado está la feria Stonegal, que tendrá lugar los próximos 17, 18 y 19 de junio para volver a impulsar la proyección exterior de la industria desde el Ifevi de Vigo. Pero también considera necesario garantizar el acceso de las compañías a una financiación «en condiciones adecuadas», algo que «es determinante para que las empresas puedan mantener su actividad y prepararse para la recuperación».
El Clúster del Granito también pone el foco en la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (dotado con 7.000 millones de euros) y del II Pacto de Vivienda de Galicia 2026-2030, que prevé alcanzar 10.000 viviendas públicas en 2030 con una inversión de 350 millones solo este año. La organización ve en la contratación pública una oportunidad y pide que las licitaciones valoren el coste del ciclo de vida del material empleado (y no solo su precio inicial), así como la durabilidad, la seguridad frente al fuego o el impacto ambiental, además de primar el uso de recursos de proximidad cuando sean técnicamente equivalentes. «Eso permitiría al granito competir en igualdad de condiciones», asegura.
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