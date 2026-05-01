La venta fantasma de la marca Pescanova: cuando Warren Buffet tuvo en sus manos la mitad del «tesoro»

Sin ninguna duda, el de Pescanova es uno de los mejores ejemplos de la resiliencia de una buena marca. La multinacional protagonizó en 2013 el mayor concurso de acreedores en España de una compañía no inmobiliaria, con un pasivo que llegó a superar los 3.650 millones de euros. Pero su marca se mantuvo casi que imperturbable y nunca perdió su esencia; la de «Lo bueno sabe bien», la del langostino Rodolfo, del capitán y los grumetes. Continúa siendo, a día de hoy —ahora propiedad de Nueva Pescanova—, una de las enseñas favoritas de los hogares españoles.

Pero hubo un día en que la mitad de la marca Pescanova se fue muy lejos. O, al menos, existió ese intento. El día 9 de febrero de 2013, casi veinte días antes de la solicitud de preconcurso de acreedores, la Oficina de Marcas, Dibujos y Modelos de la Unión Europea (Oami, ahora denominada Euipo) recibió una solicitud para incluir como copropietario al holding norteamericano Yoshida's Inc., con sede en Portland (Oregon). En aquel momento esta compañía, famosa por sus salsas para alimentación, pertenecía al emporio Heinz, del magnate Warren Buffet.

Solicitud completa en la OAMI para compartir la marca Pescanova, desvelada por FARO / FdV

FARO lo desveló el 5 de marzo del mismo año. Desde la compañía y el bufete Ungría, representante de Pescanova ante la OAMI, aseguraron entonces que el registro se había modificado sin su consentimiento y atribuyeron el cambio a una suplantación de identidad. La solicitud «ha sido depositada sin mi consentimiento, utilizando por tanto mi nombre e incluso referencias internas de forma fraudulenta», aseguró Javier Ungría López en un comunicado, en el que también advertía que Pescanova «desmiente de forma tajantemente» que estuviera al tanto de la petición en la OAMI, «por lo que obedeciendo instrucciones expresas de mi mandante, a tenor de los poderes que tengo conferidos, he cursado instrucciones expresas a la OAMI para que de inmediato sea retirada dicha solicitud de Marca Pescanova».

Este periódico contactó con Heinz para conocer su versión, pero el máximo responsable de Comunicación del grupo en aquel momento, Michael Mullen, no quiso darla. Ni desmentir la intentona. «Heinz has no comment». El movimiento generó un enorme revuelo durante aquellos días, como recogió el Decano. «Es lógico que no quisiera mantener la marca, algo tan valioso, en Pescanova SA. Pero atribuir a una suplantación el registro de la marca es como intentar ir a un notario a vender un edificio de Zara haciéndose pasar por alguien de la compañía. No es creíble», declaró un directivo del sector.

A día de hoy no queda rastro de aquella solicitud en los registros vinculados a la marca Pescanova. Las únicas anotaciones que constan relativas al año 2013 son las de la comunicación a Bruselas del concurso de acreedores.

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La vieja Pescanova, como destapó KPMG, llegó a utilizar su marca «con el objeto de compensar las pérdidas no recogidas» en las cuentas de 2012. En el borrador entregado al consejo, en la antesala del preconcurso, el inmovilizado inmaterial (derechos susceptibles de valoración económica) ascendía a 30,1 millones de euros, de acuerdo con los datos entregados al Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra y facilitados a la Audiencia Nacional. En la corrección de los datos enviados a la CNMV, el mismo capítulo recogía una cantidad muy superior, de 416 millones de euros, como apreció la auditora en su informe forensic.