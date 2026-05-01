Los sindicatos celebran este viernes en Málaga los actos centrales del Primero de Mayo en España con vivienda y salarios en el foco

Málaga se convierte este viernes en el epicentro nacional de los actos organizados por los sindicatos con motivo de la celebración del 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, al acoger la manifestación central (que habitualmente se realiza en Madrid) y a la que asistirán los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, además de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que el jueves confirmó su participación en la marcha malagueña.

Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia", la manifestación saldrá a las 11.30 horas de la avenida Manuel Agustín Heredia, en las cercanías de la calle Alemania, y discurrirá por la Alameda de Colón, la Alameda Principal, la plaza de la Marina y la calle Larios hasta llegar a la plaza de la Constitución, donde se pronunciarán los discursos reinvindicativos.

Con más de 100 actos convocados en toda España, ambos sindicatos afrontan un Primero de Mayo más "reivindicativo", con una perspectiva muy internacional, para lanzar "un grito contra la guerra y la exigencia de paz" en Palestina, Líbano o Irán. También reclaman un mejor reparto de la riqueza que se genera que, a su juicio, no llega de forma suficiente a los bolsillos de los trabajadores.

Por ello, piden a las asociaciones de empresarios que negocien con ellos un nuevo acuerdo salarial para los tres próximos años que sirva como guía en la negociación de convenios, planteando subidas fijas del 4% anual, más otros tres puntos en algunas bandas salariales más moderadas.

Motivos de la elección de Málaga para el Primero de Mayo

En la rueda de prensa del pasado 20 del abril para presentar los actos centrales, Sordo y Álvarez (que siempre suelen acudir a la manifestación del 1 de mayo en Madrid) justificaron su asistencia a la movilización de Málaga por ser esta ciudad uno de los grandes exponentes de algunas de las reivindicaciones de este año, como el problema del precio de la vivienda. Ambos líderes sindicales negaron ese día que la elección de Málaga haya estado motivada por el inicio de la campaña electoral andaluza.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i), durante la rueda de prensa del 20 de abril para presentar las movilizaciones del 1 de Mayo / E. P.

Los sindicatos, además, reprocharán los recortes en materia de sanidad y de educación, que llevan a los trabajadores a verse obligados a recurrir a los centros privados, así como las grandes dificultades de la población en el acceso a la vivienda.

Para ambas centrales, la vivienda es el principal factor de desigualdad, especialmente para jóvenes y personas trabajadoras, convirtiéndose ya "en una emergencia social" al ser tratada "como un bien de especulación".

"Es imprescindible un pacto social y político y una intervención pública decidida que garantice el acceso a una vivienda digna, con un parque público suficiente y mecanismos eficaces para garantizar el acceso seguro y asequible al conjunto de la ciudadanía, especialmente a las personas jóvenes", aseguran.

CCOO y UGT denuncian que el encarecimiento de la vivienda se está llevando la mejora salarial de los últimos años. Por ello, piden la construcción en España de al menos dos millones de viviendas a precios asequibles, movilizar vivienda vacía, topar el alquiler en zonas tensionadas o limitar e incluso eliminar el uso de viviendas con fines especulativos, así como el de vivienda turística.

La visión de CCOO y UGT desde Málaga

Los secretarios provinciales de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo y de UGT Málaga, Antonio González, también incidieron la semana pasada, al presentar la manifestación este Primero de Mayo, en la necesidad de "blindar los derechos laborales y la democracia" frente a "las políticas de desregulación y privatización que amenazan a la clase trabajadora".

"Frente a quienes pretenden dividirnos, enfrentarnos y levantar trincheras con posturas reaccionarias y de extrema derecha, el movimiento sindical responde con más derechos, más cohesión social y más avances democráticos", afirmó González.

UGT destaca el "grave problema" de vivienda que se sufre en Málaga y la Costa del Sol. "La casuística de la vivienda se ha convertido en una causa de emergencia social y en un factor de desigualdad y de exclusión residencial. El elevado precio de la vivienda, tanto en la adquisición en compraventa de un piso o de una casa como por el elevado importe de los arrendamientos, está determinando el éxodo de malagueños y malagueñas hacia pueblos y ciudades dormitorio del interior, generándose graves problemas de movilidad", lamentó.