La recaudación fiscal crece en Galicia el 32% en el primer trimestre, la mayor subida de todo el país

A la espera de los datos de abril, el primer mes de relevancia en el calendario anual de la Agencia Tributaria por el estreno de la declaración de las pymes y el pago a cuenta inicial del Impuesto sobre Sociedades, la recaudación fiscal modera la intensa velocidad. Alcanzó los 76.950 millones de euros, un 11,7% más que en el primer trimestre de 2025. En términos homogéneos, el incremento fue del 9,6%, tres décimas por debajo del acumulado en enero y febrero, según el balance que acaba de publicar el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Los ingresos en el caso concreto de marzo se elevaron un 6%, hasta los 17.249 millones de euros.

Detrás de este ritmo de expansión más lento hay tres motivos: un menor impacto del pago de atrasos por la actualización salarial de los empleados públicos, los ingresos excepcionales en el sector privado de marzo del pasado ejercicio —ambas causas explican la subida más atenuada en las retenciones— y el fin de la inyección extra en el IVA por la normalización de los tipos en energía y alimentación. De hecho, en marzo se ingresó el devengo de enero «que, por primera vez en mucho tiempo, se liquidó con los mismos tipos que había un año antes». Ahora se empezará a notar la nueva rebaja del IVA aplicada a los combustibles para mitigar el golpe de la crisis desembocada por la guerra de Oriente Medio. Entró en vigor el 21 de marzo y empezará a tener repercusión en la recaudación de abril.

Al gravamen de referencia en el consumo le costará aguantar como el motor de la recaudación en Galicia. El IVA aportó en la comunidad casi 1.308 millones de euros después de un fuerte incremento del 24,7%. En todo el país crecieron el 10,4% (31.569 millones de euros). «Las declaraciones incluidas en los ingresos de marzo son, en su mayor parte, del devengo del mes de enero y, como se ha dicho, es el primer mes en el que la comparación se realiza con un periodo en el que los tipos eran los mismos que este año». A diferencia de lo sucedido en los últimos años a raíz de la merma de tipos extendida desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 para amortiguar la espiral inflacionista. «De ahí esa desaceleración que se observa —añade la Agencia Tributaria— al pasar de aumentos cercanos, en media, al 10% en los seis meses anteriores a un incremento del 6,1% en marzo.

El vigor que todavía muestra el IVA aquí impulsa a Galicia como la comunidad con mayor incremento de la recaudación fiscal total durante el primer trimestre. Fueron 2.776 millones de euros tras un alza del 32,4%, muy por encima del 11,7% del conjunto del Estado.

El IRPF aguanta también con fuerza, alentado por la buena racha del mercado laboral. Su inyección en Galicia repuntó el 7,6% en los tres primeros meses del año (1.418 millones de euros), en línea con el 7,5% del país. Los ingresos brutos por retenciones del trabajo en la comunidad se elevaron el 13,6% (1.259 millones); el 9,1% los pagos fraccionados (81,6 millones); el 27,9% en el resultado de la declaración anual (27,9 millones); y caen el 27% el resto de partidas del impuesto (114,9 millones).

Efecto de los tipos

Las retenciones de trabajo y actividades económicas aumentaron el 9,9% en todo el territorio nacional. Más allá de la contribución de los salarios en el sector privado y público y de las pensiones, la Agencia Tributaria confirma la continuación de la pérdida de ingresos por retenciones de capital mobiliario «por la disminución de los intereses por cuentas bancarias» después de las ocho bajadas de un cuarto de punto de los tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) a lo largo de 2024 y 2025. Las retenciones por ganancias patrimoniales en fondos de inversión engordaron el 9,4% y el 5,9% las vinculadas a los arrendamientos.

El gravamen por los beneficios empresariales todavía tiene más devoluciones que ingresos. La recaudación en Galicia por el IRPF que declaran los No Residentes menguó el 37% hasta marzo (15,8 millones); y el de Tráfico Exterior se disparó el 33% (63,2 millones).

Especiales

Los Especiales se resisten a abandonar el terreno negativo (-23,7%, con 22,6 millones), mientras en toda España avanzaron un tímido 0,1% (5.251 millones). La recaudación de Hidrocarburos acumula un alza del 0,9% en el trimestre por el buen comportamiento de enero. «Hay que recordar que los resultados de marzo son el devengo de febrero sin que pueda recoger de ninguna manera el impacto de las bruscas subidas de precios en gasolinas y gasóleos que se dieron a raíz del conflicto bélico», aclara la Agencia Tributaria. El de Labores del Tabaco cae el 0,6%; el 0,2% bajó también el de Electricidad; y tras el enésimo recorte del 4,7% en marzo, los impuestos sobre el alcohol arrastran una bajada del 3,1% en lo que va de ejercicio.