Miles de trabajadores claman por la paz, mejores salarios y vivienda digna en las manifestaciones del Primero de Mayo en Vigo

Vigo ha puesto en marcha poco después de las 12.00 horas el núcleo central de las protestas del Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajador, con miles de personas participando en dos marchas simultáneas que evidencian la diversidad del mapa sindical gallego.

CCOO y UGT concentran su convocatoria en Coia bajo el lema «Dereitos, non fronteiras. Salarios, vivenda e democracia», en una movilización orientada a reforzar el poder adquisitivo, el acceso a la vivienda y la protección del Estado del bienestar. En paralelo, la CIG ha iniciado su recorrido desde el A Dobrada con una clara repulsa a la guerra en Oriente Medio, sintetizada en «Contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos».

Ambas columnas avanzan ya por la ciudad en una jornada marcada por la presión inflacionista y el deterioro de las condiciones laborales, tras una primera protesta a las 11.00 horas convocada por CGT, CUT y el Sindicato Ferroviario bajo el lema «Fronte á extrema dereita», que abrió un día de alta movilización en la principal plaza sindical de Galicia.

La movilización de CCOO y UGT ha vuelto a comenzar a golpe de tambor, al grito de «sen loita non hai dereitos, sen unión no hai victoria». «Non somos máquinas de producción, queremos tempo para a conciliación», han denunciado también los convocantes, megáfono en mano, asegurando que «a xornada reducida mellora a vida».

«Contra o goberno, contra a patronal, loita obreira, acción sindical», han clamado por su parte los manifestantes de la concentración de la CIG, que han cargado también contra las medidas impulsadas por el Gobierno español en el ámbito del trabajo («Nin pacto social nin reforma laboral») y el alza de las tensiones geopolíticas («OTAN non, bases fora). «Traballo digno na nosa terra», han exigido los asistentes: «Co a CIG na rúa a loita continúa».

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