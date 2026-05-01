El grupo Inveravante, de los herederos de Manuel Jove, promueve un hotel en el nuevo barrio central de Valencia

El grupo Inveravante, propiedad de los herederos del fundador de Fadesa, Manuel Jove, tiene en marcha un nuevo proyecto en Valencia: un hotel. El conglomerado empresarial coruñés constituyó a principios del mes de abril una nueva filial hotelera, Hotel Vía Sorolla, que tiene como objeto social la «adquisición, tenencia, explotación, promoción, comercialización, desarrollo, administración y cesión por cualquier título de establecimientos turísticos y hoteleros».

Fuentes consultadas por este diarcio informan de que se trata de «un proyecto hotelero en Valencia», ubicado junto al Parque Central, en el entorno de la estación de tren provisional Joaquín Sorolla. En esta misma ubicación, el grupo coruñés ya realizó varias operaciones inmobiliarias. La más reciente fue el año pasado, cuando Avantespacia, la división inmobiliaria de Inveravante, compró por 7,82 millones de euros un solar de más de 6.000 metros cuadrados para edificar viviendas.

Pero ya había desembolsado más de 32 millones de euros por otras cuatro parcelas frente a la estación de tren de la ciudad del Turia, en una anterior subasta del mismo plan urbanístico. Además, adquirió a propietarios privados otro terreno donde ya ha levantado una torre de 14 alturas.

El proyecto de Parque Central es un gran espacio verde construido sobre antiguos terrenos ferroviarios, cerca del centro de Valencia. Pero no solo es un parque, es también un nuevo barrio en el que se prevén en el entorno unas 5.000 viviendas tras el soterramiento de las vías del tren.

Para impulsar el nuevo proyecto nace Hotel Vía Sorolla, que forma parte de Inversiones Frieira, sociedad de Inveravante que aglutina activos turísticos y de gestión inmobiliaria. Es propietaria, entre otros, de Attica21, con un hotel en Matogrande, en A Coruña.

Presencia en Valencia

Junto al Parque Central, la familia Jove cuenta con varios proyectos. Algunos ya terminados, como el denominado Nou Parc Central, una torre de 14 alturas con piscina, gimnasio y zonas comunes. La promoción, con todo vendido y pisos ya entregados, está compuesta por 135 viviendas colectivas de 2 a 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero.

Además, en la página web de Avantespacia hay anuncios de otras dos promociones en esta ubicación que define como «un lugar en constante evolución que ha sabido conservar su esencia valenciana mientras da vida a nuevos espacios residenciales, oficinas y comercios». Uno de los edificios contará con 52 viviendas todas con terraza, así como zonas comunes exclusivas que incluyen piscina exterior, gimnasio y sala comunitaria.

Suspensión de licencias

El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó el 28 de mayo de 2024 la suspensión de licencias para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros como una medida cautelar para frenar la proliferación de nuevos hoteles y viviendas de uso turístico mientras tramitaba una regulación definitiva que entró en vigor el pasado marzo.

Aunque esto podría afectar al proyecto de la familia Jove, en las últimas semanas ha habido novedades al respecto. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló la decisión del Ayuntamiento valenciano de suspender la tramitación y otorgamiento de las licencias de cambio de uso para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros como las viviendas turísticas en determinadas zonas de la ciudad. Sin embargo, los magistrados rechazaron declarar la nulidad de la suspensión de la tramitación y otorgamiento de los permisos de edificación para nuevos hoteles o pisos de uso turístico.

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De todos modos, la moratoria decayó en marzo por la entrada en vigor de la nueva ordenanza reguladora. Desde entonces, los hoteles meten presión para que no los limiten en barrios saturados, como establece la norma. La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) defiende los intereses del sector y apunta que «el problema reside en la conversión de los inmuebles de uso residencial en viviendas de uso turístico y su comercialización a través de plataformas sin control». Los hoteles, apartamentos turísticos y demás establecimientos reglados, sostiene la patronal, «no son la causa de la turistificación».