Filosa ensalza el papel de las furgonetas y centra su estrategia para el futuro de Stellantis en la reducción de costes

Una de las expresiones más repetidas por Antonio Filosa y el resto de directivos de Stellantis es «fuerte impulso» (strong momentum). El CEO está convencido de que la inercia que lleva el grupo con planta en Vigo es positiva, que solo puede ir hacia arriba, por lo que llama a los equipos que tiene repartidos por el globo a aprovecharlo para sacar el máximo rendimiento posible. Y los primeros tímidos brotes verdes que los analistas apreciaron el año pasado se han confirmado en el primer trimestre de 2026. La compañía volvió a ser rentable, se anotó casi 400 millones de beneficios y firmó «una mejora interanual en todos los indicadores financieros clave». «Reflejan los primeros resultados de nuestras acciones», apuntó el italiano, que ya está perfilando su receta para el futuro de Stellantis: centrarse en la reducción de costes, incrementar l beneficio por vehículo y otorgar un papel todavía más relevante a las furgonetas.

Tras el frenazo a la electrificación y los malos resultados de 2025, Stellantis retomó los números verdes gracias al tirón de su mercado clave, Norteamérica, y también de Europa. Los ingresos netos aumentaron un 6%, hasta los 38.100 millones de euros, los beneficios netos alcanzaron los 377 millones y el resultado operativo ajustado fue de 1.000 millones de euros, lo que representa un margen de resultado operativo ajustado del 2,5%.

Los datos, comunicados por el propio Filosa, estuvieron acompañados de una ronda de preguntas de los analistas en las que tanto el CEO como el director financiero, Joao Laranjo, se explayaron. Muchas de las cuestiones se centraron en la parte de Norteamérica, donde por ejemplo el italiano descartó la llegada de la marca china Leapmotor, y también en el plan estratégico que presentará el próximo 21 de mayo. En las respuestas, el consejero delegado emplazó a esperar a ese día para conocer más, pero deslizó algunas de las líneas maestras que pretende impulsar.

Así, Filosa avanzó que busca llevar a cabo una importante reducción de costes, que se engloba en una estrategia lanzada a nivel global bajo el nombre de Programa de Creación de Valor (VCP, por sus siglas en inglés). «Estamos trabajando nuevamente en precios, volúmenes y combinación de productos, y comenzamos a trabajar intensamente en los costos; esperamos obtener resultados muy alentadores durante el año», apuntó el directivo, que incidió en buscar un mayor «beneficio por unidad» y en centrar especialmente esta medida se en Europa y Norteamérica: «Serán una prioridad absoluta».

En lo que respecta a los vehículos comerciales ligeros (LCV, en inglés), nicho en el que Vigo es líder con las K9, el CEO de Stellantis indicó que «también serán clave», recordando las dificultades regulatorias en la Unión Europea en materia de emisiones. A su juicio, los objetivos marcados «son inalcanzables» y el mercado «se está reduciendo». «Y esto es algo que debemos contrarrestar con medidas de reducción de costes y de precios», explicó, una medida en la que puede ser clave la K9 low-cost que se está industrializando en Balaídos.

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Los resultados, sin embargo, no convencieron. Las acciones de Stellantis se desplomaron debido a que los inversores cuestionaron la sostenibilidad de esta aparente recuperación. En Milán llegó a una caída del 10% y en París se dejó un 6,4%. El descenso es de alrededor de un 35% en lo que va de año.