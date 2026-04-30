Stellantis vuelve a ser rentable con 400 millones de beneficios en el primer trimestre: «Reflejan los primeros resultados de nuestras acciones»

Antonio Filosa empieza a ver los resultados de las dolorosas decisiones tomadas desde el año pasado, incluyendo el frenazo a la electrificación. Stellantis volvió a ser rentable durante el primer trimestre del año, en el que los ingresos netos aumentaron un 6%, hasta los 38.100 millones de euros, y los beneficios netos alcanzaron los 400 millones. «Los primeros tres meses de 2026 reflejan los primeros resultados de nuestras acciones para que Stellantis retome un crecimiento sostenible y rentable», celebró el italiano.

El grupo que tiene en Vigo una de sus plantas más importantes viene de unos números rojos elevados en 2025, año en el que las pérdidas ascendieron a 22.300 millones de euros. Por eso Filosa tenía marcado en el calendario los resultados de este primer trimestre, en el que confiaba que todos los planes impulsados a lo largo de su escasa trayectoria como patrón (menos de un año) hiciesen que la compañía volviese a números verdes.

Así, el buen desempeño de su mercado clave, Norteamérica, así como a los avances en Europa o en la región Oriente Medio y África permitieron a Stellantis cosechar mejoras en sus indicadores financieros. Además del incremento de ventas y los beneficios, «el resultado operativo ajustado fue de 1.000 millones de euros, lo que representa un margen de resultado operativo ajustado del 2,5%» y en estos primeros tres meses la compañía «fortaleció aún más su balance» mediante la emisión de tres tramos de bonos (por un total de 5.000 millones de euros).

Para Stellantis el primer trimestre «mostró indicios iniciales alentadores de progreso», citando mejoras en la ejecución industrial o «la resolución de problemas clave de fabricación y calidad». «os productos que lanzamos en 2025 han tenido una excelente acogida y confiamos en que los 10 nuevos vehículos previstos para 2026 consolidarán este impulso», resumió Filosa.

Resultados por región

«Stellantis comenzó 2026 con buen pie», señala la firma, gracias las mejorías en casi todas las zonas o divisiones. En el caso de la región Europa Ampliada, las ventas aumentaron un 5%, avance que crece hasta el 8% si se suma Leapmotor, la marca china en la que invirtió fuertemente y que comercializa en el Viejo Continente gracias a la joint venture creada entre ambas compañías, que además incluirá la fabricación de vehículos en la planta de Zaragoza. El grupo resalta los crecimientos en Italia, Alemania y España, con una cuota de mercado en la UE30 alcanzó el 17,5%, 20 puntos básicos más que el año anterior (un 18,1% si se suma Leapmotor).

En lo que respecta a Norteamérica, su región clave, las ventas aumentaron un 6%, con un crecimiento del 4% en EE UU, del 15% en Canadá y del 19% en México. Stellantis se consolidó como el fabricante de automóviles de mayor crecimiento en la región, con una cuota de mercado del 7,9%, un aumento de 80 puntos básicos interanual, impulsada por la marca de pickups Ram.

En Oriente Medio y África, que incluye países en los que fabrica como Argelia, Marruecos o Turquía, las ventas se mantuvieron estables a pesar de la tendencia a la baja del sector, con un descenso del 4% interanual, pero con una cuota de mercado que Stellantis aumentó al 11,5%, 50 puntos básicos más. En Asia Pacífico también bajaron las ventas un 4% (un "5 con Leapmotor), «lo que refleja un entorno industrial más débil» menos en la India, donde Stellantis registró un alza del 71% impulsado por Citroën.

Por último, está Sudamérica, otra zona de referencia para la compañía. Allí el aumento fue moderado, del 1% (un 2% con Leapmotor), pero Stellantis mantuvo su liderazgo regional con una cuota de mercado del 21,1%.

«Nuestra prioridad es clara: volver a poner a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos, y esperamos compartir más información al respecto en nuestro Día del Inversor el 21 de mayo en Auburn Hills», apuntó el CEO en relación a la presentación del nuevo plan estratégico.