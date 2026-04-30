El metal va a la huelga con tres días de protesta por «el inmovilismo de las patronales» en la negociación del nuevo convenio de Pontevedra

Los tres sindicatos con presencia en la mesa de negociación del nuevo convenio del metal de Pontevedra llaman a los 30.000 trabajadores del sector a tres jornadas de huelga ante «el inmovilismo» de las patronales. CC OO y UGT han decidido sumarse a la convocatoria del 7 de mayo que lanzó la CIG, que, por su parte, se suma al paro impulsado por las otras dos centrales para los días 13 y 14. Una respuesta conjunta y contundente de los representantes de los trabajadores tras el fracaso de la 12ª reunión celebrada este jueves, la segunda en una misma semana. Asime, Atra e Instalectra defienden que la parte empresarial ha hecho esfuerzos «para alcanzar un consenso» y reprochan a los sindicatos su negativa a firmar un preacuerdo.

Una de las cuestiones más peliagudas está en la incorporación de incluir al grupo 4 como oficiales de primera. CC OO lamenta que las patronales arrastran los pies con la reclamación de meter en el grupo 4 a los oficiales de primera a lo largo de la duración del convenio. «Hoy el acuerdo estuvo cerca si la patronal hubiese asumido el compromiso de hacerlo, pero solo se comprometen a estudiarlo», señalan desde CC OO.

«Desde la representación empresarial, hemos acudido a esta cita con un objetivo claro: eliminar la incertidumbre y blindar la viabilidad de nuestra industria», defienden las patronales, para las que «resulta incomprensible» el rechazo por parte de los sindicatos a las condiciones ofrecidas. El preacuerdo puesto sobre la mesa fija una subida salarial del 14,5% en cuatro años, un 5% en el caso de este 2026. Una cifra, según Asime, Atra e Instalectra, «que garantizaba el poder adquisitivo» de las plantillas. «Esta falta de resolución retrasa la necesaria estabilización del sector —añaden—, factor que consideramos crítico para mantener la competitividad de nuestra industria en el mercado actual».

Noticias relacionadas

Como represalia, las patronales dan el paso atrás anunciado en caso de falta de acuerdo. Bajan su oferta de revisión salarial del 14,5% al 13% en los cuatro años de convenio (4% en 2026, 3% en 2027, 3% en 2028 y 3% en 2029) y retrasan la aplicación de la reducción de 8 horas de jornada anual a 2028, en lugar de 2027. En la clasificación profesional, se mantiene la diferenciación entre oficial de segunda y de primera, en este último caso con alzas del 0,5% en 2027, el 0,5% en 2028 y el 0,5% en 2029.