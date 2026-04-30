Lisboa echa el resto para localizar más industrias: 1.200 millones de euros para polígonos con ofertas a 1 euro el metro cuadrado

Kristin, Marta, Leonardo, Ingrid... Son cuatro de las múltiples borrascas que golpearon la Península Ibérica durante la pasada temporada invernal y que, más allá del intenso remojo y el hastío generalizado de la población, causaron destrozos multimillonarios en todo tipo de infraestructuras, instalaciones empresariales o bienes particulares. El Gobierno de Portugal declaró la zona de calamidad en 60 municipios a finales de enero, sobre todo en el centro del país —como Coímbra, Leiria, Marinha Grande o Pedrógão Grande— y valoró los daños en más de 4.000 millones de euros. El primer ministro, Luís Montenegro, acaba de presentar ahora un amplísimo programa inversor bautizado como Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR ), ideado precisamente para la reconstrucción y para «preparar al país para afrontar fenómenos meteorológicos extremos y otros riesgos». Movilizará 22.600 millones de euros hasta 2034.

Según el Ejecutivo luso, el objetivo pasa por «organizar la respuesta y la transformación estructural hacia un país más resiliente», una meta genérica en la que caben todo tipo de iniciativas. En este caso, Lisboa ha colado el despliegue de 1.240 millones de euros para el «desarrollo de áreas empresariales y parques tecnológicos» que permitan captar «proyectos empresariales de mayor escala» en todo el país, pero centrados en los municipios denominados de baja densidad: tres de cada diez —en todo Portugal son 165— se ubican en el norte del país. Entre ellos figuran Guimarães, Bragança, Castelo de Paiva, Arcos de Valdevez, Ponte de Lima, Valença o Vila Nova de Cerveira.

Financiación

Montenegro no ha delimitado todavía cómo se repartirán estos fondos, aunque sí ha desvelado que el 19% de todo el PTRR será sufragado con fondos europeos —equivale a 4.300 millones de euros—, con un 37% de aportación pública lusa y otro 34% privada. La ejecución de un proyecto de esta dimensión, centrado únicamente en polígonos empresariales, permitirá agigantar la oferta de suelo industrial al otro lado de la raia y, en consecuencia, abaratar más los precios.

En un contexto, además, en el que vuelven a ofrecerse terrenos a precios testimoniales. El Diário da República divulgó el pasado día 23 el aviso de la venta de una parcela en la Zona Industrial do Crato (Alto Alentejo) a 1 euro el metro cuadrado. En Ponte da Barca cotizan a 23 euros el m2; en Arcos de Valdevez los incentivos permiten rebajar el precio en un 75%. El plan low cost de Portugal es vertical y va desde la cotización de las parcelas a los salarios: la industria en el norte del país paga 1.175 euros mensuales netos, por los 1.169 euros de la construcción. Son cifras oficiales de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

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Este programa, en lo relativo a los nuevos parques empresariales y polígonos tecnológicos, incluye medidas de reducción de burocracia como la «gestión integrada y la preaprobación de licencias», lo que para Lisboa permite reducir «las incertidumbres regulatorias, acelerando los procesos de instalación empresarial y aumentando el atractivo de los territorios para la inversión nacional e internacional».