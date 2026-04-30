Así navega el buque oceanográfico «Azores Ocean», de Armón Vigo

El archipiélago portugués de Azores tendrá en las próximas semanas su primer buque oceanográfico con el sello de calidad del naval olívico. El Azores Ocean, encargado ya en 2023 al astillero Armón Vigo, ultima estos días sus últimos test previos a la entrega oficial, exhibiendo por la ría y por detrás de las Cíes sus casi 46 metros de eslora.

El barco fue asignado oficialmente al astillero por parte de la Direção Regional das Pescas de Azores a través de una licitación. Para ello, la región autónoma lusa lanzó el proyecto «Clúster do Mar» en el marco del Plano de Recuperação e Resiliência, dentro de los fondos Next Generation que gestiona Portugal. Entre las iniciativas previstas en el plan, dotado de 32 millones de euros, figuraba la construcción de este buque, asignado a Armón por 19,8 millones.

Según figura en la página de contratación europea, el contrato se ha ido prorrogando dentro de las excepciones previstas por ambas partes, principalmente debido a un incremento de las capacidades técnicas del oceanográfico, botado a finales de 2024. De hecho, se preveía que la entrega tuviese lugar a finales del pasado año. Ahora está con los últimos ajustes.

El barco, que inicialmente iba a tener cerca de 40 metros de eslora, finalmente cuenta con 45,95 metros por 10,5 de manga. Tiene capacidad para 30 tripulantes, propulsión diésel-eléctrica y tendrá una autonomía de 15 días. Además, entre otros equipos, cuenta con una serie de sistemas acústicos electrónicos que permitirán investigaciones hasta una profundidad de al menos 5.000 metros.

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Con esta próxima entrega el naval de Vigo consolida su amplia experiencia en barcos de investigación. En lo que respecta a Armón Vigo, supone el oceanográfico número 14 y sigue la estela del Anna Weber-Van Bosse holandés, entregado este año. Al portugués le seguirá el Jocelyn Bell Burnell, de Irlanda del Norte, que será el número 15.