Naturgy nombra a Gerardo Rodríguez nuevo delegado en Galicia

Naturgy tiene nuevo delegado en Galicia. La principal operadora de gas y electricidad en la comunidad acaba de nombrar a Gerardo Rodríguez, hasta ahora director de Distribución de electricidad en la zona noroeste, como su máximo responsable territorial «con el objetivo de mantener y reforzar la colaboración institucional que siempre ha impulsado» aquí, «donde mantiene un histórico compromiso social y económico». Releva en el cargo a Alberto Suárez, su delegado en los últimos tres años, que pasa a ser director del Gestor del sistema de distribución de UFD.

Es ingeniero industrial por la Universidad Europea de Madrid y cuenta con un MBA por el IE Business School y el Leadership & Management Certificate de The Wharton Schoool. Para formarse en redes pasó también por la Universidad de California.

Rodríguez lleva más de 18 años en la compañía. Desempeñó varios cargos directivos desde 2015, principalmente en operaciones y gestión institucional en el territorio, además de ser responsable de la red de alta tensión en Galicia. «Tiene experiencia en gestión de amplios equipos, tanto de personal propio como de empresas colaboradoras», señala Naturgy. En 2023 fue nombrado delegado de distribución de electricidad en Segovia, Guadalajara-Cuenca «y, desde entonces se intensificaron sus tareas de gestión institucional del negocio de distribución en el territorio, que le han llevado a construir sólidas relaciones con las administraciones locales, provinciales y autonómicas».

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Naturgy cuenta con 205.000 clientes de gas y 1,2 millones en electricidad, lo que se traduce en una cuota de mercado del 80%. Su cartera operativa en generación alcanza los 1.847 megavatios (MW) en renovables y 400 MW más en el ciclo combinado.