La internacionalización impulsa las ventas de Adolfo Domínguez hasta los 139 millones y dispara el 81% los beneficios

Adolfo Domínguez acaba de cumplir 50 años. «Lo digo con cariño y con orgullo porque en una marca de moda es difícil», destacó su presidenta, Adriana Domínguez, en el arranque de la presentación de los resultados de su último ejercicio fiscal este jueves. El quinto consecutivo de alza de ventas y el cuarto en beneficios. La mayoría de firmas se quedan por el camino mucho antes y a la histórica enseña ourensana no le faltaron tampoco tropiezos para hacerlo. «Los resultados son importantes, pero a veces entender cómo se construyen también lo es», reivindicó la primera ejecutiva, repasando la «fuerte apuesta por la internacionalización» con la vuelta a Argentina y Líbano en esta nueva etapa y la entrada en Andorra y Georgia; la presencia de nuevo en la Madrid Fashion Week y la pasarela 080 de Barcelona; o la innovadora campaña con el luchador Ilia Topuria para acercarse «a públicos no solo más jóvenes, sino también masculinos , y con unos valores compartidos con la marca como son la resiliencia y la apuesta a veces por lo imposible».

«Todas estas iniciativas que son para celebrar este 50 aniversario nos ayudan a tener una marca deseable, rejuvenecida y que consigue conectar con nuevos públicos», explicó Domínguez, con una buena cosecha en las cuentas «que nos permiten abordar con mayor confianza el horizonte que viene».

La facturación creció el 2%, hasta los 139 millones de euros, a pesar del panorama global de contracción en el consumo. El ascenso llega al 3,5% en términos comparables (a igual número de tiendas) y sin el efecto del tipo de cambio, con un alza del 1,1% en Europa, el 3,7% en México, 2% en Japón y el 17,5% en el resto del mercado exterior. La red comercial de Adolfo Domínguez vende «de forma más eficiente», allanando el camino a una rentabilidad «mucho más sólida» que se apoya «en un espacio premium, un espacio de marcas que son percibidas como más elevadas y donde el precio no lo es todo, sino que la calidad y la diferenciación cuentan mucho más», remarca la presidenta.

Cuenta de resultados Adolfo Domínguez. / Adolfo Domínguez

El margen bruto se dispara el 59% y un 80,6% las ganancias, que alcanzaron los 1,6 millones de euros. «Todo esto es el resultado de reposicionamiento de nuestros puntos de venta hacia localidades más premium», explica Rubén Martín, director financiero. El ejercicio cerró con 379 puntos de ventas en 54 países entre presencia física, online y omnicanal. España sigue perdiendo peso en el negocio. Ahora mismo el 64% de las tiendas y el 43% de los ingresos están fuera del país. Donde se abrieron todos los nuevos establecimientos: además de Argentina, Andorra, Líbano y Georgia, la compañía inauguró nuevos espacios en México, Paraguay, Turquía y República Dominicana. Se echó el cierre a otros 12. El 15% de las ventas se ejecutan por el ecommerce.

Nuevos clientes

«Para nosotros es muy importante cuidar a nuestros clientes, pero también es importante conectar con las nuevas generaciones», apunta Patricia Alonso, directora de Transformación Digital y Experiencia con el Cliente. En este último ejercicio fiscal (que va del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026), los jóvenes representaron el 36% de los nuevos clientes. Se multiplicaron por cuatro en la franja de los 18 a 24 años y el doble entre los 25 y los 34. «Es algo que llevamos trabajando muchos años —añade Alonso— y seguimos focalizándonos en ello».

Adolfo Domínguez descarta por el momento elevar los precios por las consecuencias de la guerra de Oriente Medio en los costes. «Hay muchos ajustes que una empresa puede hacer, en dónde producimos, cómo transportamos, y para nosotros tener el precio adecuado para el cliente es muy importante», aseguró Adriana Domínguez. ¿Se nota el escenario bélico en el negocio? «Claro que sí, como a prácticamente todos los sectores», admite el director financiero, especialmente en la zona del conflicto, «aunque no es un impacto que nos preocupe, más allá de la región».

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De hecho, la nueva apertura prevista en la zona para otoño sigue en marcha de mano de su «socio muy sólido» allí. «Todos los años deparan sorpresas cuando uno opera internacionalmente y en 54 países y creo que forma parte de una estrategia de resistir lo de no estar atado a un solo mercado, tener una empresa que va a tener problemas cada año por una parte distinta del planeta, pero que se van ecualizando», explica Domínguez.