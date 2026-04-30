El euríbor cierra abril en su tasa más alta desde septiembre de 2024 tras dos meses consecutivos al alza y encarece otra vez las hipotecas

En el mismo día en el que el Banco Central Europeo (BCE) optó por mantener de momento los tipos de interés oficiales, el euríbor cerró el mes adelantando lo que la presidenta del organismo, Christine Lagarde, dejó como posibilidad: un giro a partir de la siguiente cumbre de junio con un incremento del precio del dinero para reforzarse contra el repunte de la inflación a causa de la guerra en Oriente Medio. Por segundo mes consecutivo, el indicador de referencia en las hipotecas variables acabó abril al alza. Se sitúa ya en la tasa más elevada desde septiembre de 2024.

Especialmente intensa fue la subida en esta última jornada de mes, pasando del 2,769% al 2,848%. La media de abril queda, a la espera de la confirmación oficial por parte del Banco de España, en el 2,747%, siguiendo el repunte de marzo, cuando alcanzó el 2,532% en el mayor ascenso mensual de los últimos tres años. El euríbor queda claramente por encima de su nivel de hace un año (2,143%), con el correspondiente encarecimiento de la cuota para los hogares con hipoteca a los que les toque la revisión ahora.

En un préstamo medio para la adquisición de vivienda en Galicia, alrededor de los 134.000 euros, vinculado al euríbor y un diferencial del 0,99%, y plazo de amortización de 30 años, el desembolso mensual aumenta en 44 euros, hasta los 615 euros. La subida en la hipoteca al cabo del año será de unos 528 euros.

La incertidumbre

Todos los expertos apuntan al pantanoso terreno en el que se mueve la economía global como razón principal del nuevo rebote del euríbor. «Tras un largo periodo de relativa contención, el índice vuelve a tensionar las hipotecas variables en un contexto de gran incertidumbre internacional», señala Laura Martínez, portavoz de iAhorro, en declaraciones a la agencia Europa Press. El avance afecta de lleno a las hipotecas variables, pero también deja como efecto colateral a las fijas, mayoritarias ahora mismo en el mercado financiero. «En este mes de abril varias entidades han revisado al alza sus ofertas hipotecarias», cuenta Martínez. Como reconoció este mismo jueves Gonzalo Cortázar, consejero delegado de Caixabank.

«El valor diario del Euríbor empezó este mes completamente desbocado y amenazaba con aumentar todavía más el precio de las mensualidades, pero se moderó en las semanas siguientes y parece haberse estabilizado», detalla Miguel Riera, de HelpMyCash. Diego Barnuevo, de Ebury, da por hecho que «se mantendrá por encima de los niveles previos al conflicto, de forma holgada, en los próximos meses». Dependerá de cómo evolucione el conflicto de EE UU e Israel con Irán, su deriva en la energía y la inflación y las decisiones que vaya tomando el BCE.

A lo largo de 2025 se formalizaron en Galicia casi 18.800 hipotecas para la adquisición de vivienda, según el último balance publicado por los Registradores de la Propiedad, tras un incremento superior al 20% en comparación con el ejercicio anterior. El 76% fueron en Galicia préstamos fijos con un 3,04% de tipo medio, mientras que las variables rondaron el 3,01%.