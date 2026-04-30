Estonia selecciona a la redondelana Sagres entre las firmas textiles que competirán por contratos valorados en 25 millones para vestir a su Ejército

La redondelana Sagres ha sido elegida por el Centro Estonio de Inversiones de Defensa para formar parte de un acuerdo marco junto a otras firmas textiles internacionales destinado a diseñar y producir nuevas prendas para el Ejército del país báltico, un proceso que se extenderá a lo largo de los próximos cuatro años y en el que la empresa con sede en Prego de Montaos y el resto de compañías seleccionadas competirán por hacerse con los contratos específicos que se irán lanzando, hasta un valor máximo de 25 millones de euros.

La compañía gallega, que opera bajo la marca Partenón, es la única española que accede a la segunda fase de la licitación, en la que también participan empresas de Estonia, Finlandia, Letonia, Polonia, Eslovenia, Canadá y Suecia. Todas ellas pugnarán ahora por los miniconcursos que se irán convocando y adjudicando para vestir a la llamada Kaitsevägi, compuesta por cerca de 43.000 efectivos entre personal activo (4.200 militares) y reservistas (38.800).

Estonia es uno de los países europeos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que comparten frontera con Rusia, cuyas fricciones con los Veintisiete y la Alianza Atlántica no han hecho más que aumentar desde el estallido de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Con este acuerdo marco, las Fuerzas de Defensa de la nación báltica quieren no solo renovar su vestimenta, sino también garantizar un equipamiento de calidad. Entre las prendas a confeccionar se incluyen uniformes ordinarios, de reconocimiento de largo alcance y de asalto, trajes de lluvia, monos para las tripulaciones de blindados o la ropa que llevarán las dotaciones navales, así como camisetas térmicas o bragas de cuello para contrarrestar el efecto del frío.

Especializada en la uniformidad técnica y el vestuario para cuerpos de seguridad, la redondelana Sagres cerró el pasado 2024 por encima de los 20 millones de euros en facturación, según las últimas cuentas depositadas por la compañía. Como adelantó FARO, la empresa ha firmado en los últimos meses nuevos contratos que consolidan su trayectoria en el ámbito militar y a nivel internacional. Entre ellos, Partenón vestirá al Ejército del Aire de España, tras lograr un acuerdo marco para producir al menos 9.400 gabardinas durante dos años, y se ha aliado con la italiana Alpinestars para desarrollar un chaleco de moto con airbag para policías.