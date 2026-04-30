La escalada del petróleo hasta los 126 dólares golpea al Ibex 35 con un descenso del 6%

El Ibex 35 ha comenzado la sesión bursátil de este jueves con una caída del 5,88%, hasta situarse en los 16.606,1 puntos, en una apertura marcada por el nuevo repunte del precio del petróleo y por la publicación de resultados empresariales.

El avance del crudo se produce en un contexto de tensión geopolítica, después de que hayan trascendido informaciones sobre la posibilidad de que Estados Unidos estudie distintas opciones para intervenir en Irán. En las primeras horas de la sesión, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba en torno a los 122,2 dólares, tras subir un 3,5% y alcanzar su nivel más alto en cuatro años.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se negociaba alrededor de los 108,4 dólares, con un avance del 1,4%.

Los inversores también estarán pendientes este jueves de las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra. La cita del BCE será la última de Luis de Guindos como vicepresidente de la institución, ya que su mandato expira el próximo 31 de mayo y el Consejo de Gobierno no volverá a reunirse para decidir sobre política monetaria hasta el 11 de junio.

En el ámbito macroeconómico, se ha conocido que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior. El avance estuvo apoyado principalmente en la demanda interna, que aportó cuatro décimas al crecimiento, frente a las dos décimas procedentes del sector exterior.

La jornada también está condicionada por la presentación de resultados corporativos. BBVA comunicó que obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Repsol, por su parte, registró un beneficio neto de 929 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 154% respecto a los 366 millones del primer trimestre de 2025. La compañía explicó esta evolución por un efecto patrimonial positivo de 593 millones de euros derivado de la revalorización de sus inventarios, en un entorno de subida del precio del crudo y de los productos petrolíferos tras el conflicto en Oriente Próximo.

También ha presentado cuentas Indra, que obtuvo un beneficio neto de 76 millones de euros en el primer trimestre, un 28,4% más que los 59 millones del mismo periodo de 2025. La compañía celebra este jueves su conferencia con inversores.

A su vez, CaixaBank informó de que cerró el primer trimestre con un beneficio de 1.572 millones de euros, un 7% más interanual. FCC obtuvo un resultado neto atribuido de 65,8 millones de euros, un 11,9% más, gracias, según la compañía, a la buena contribución de todas sus áreas de negocio y a la evolución del tipo de cambio del euro frente a distintas divisas.

En los primeros compases de la sesión, entre los valores que lograban mantenerse en positivo destacaba Repsol, con una subida del 0,8%, por delante de Telefónica (+0,4%) y Endesa (+0,3%). En el lado contrario, Santander caía un 3,8% y ArcelorMittal cedía un 3,4%.

El resto de las principales Bolsas europeas también abría en negativo. Fráncfort retrocedía un 0,9%, Milán un 1,4%, París un 1,2% y Londres un 0,02%.

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En el mercado de divisas, el euro perdía terreno frente al dólar y se cambiaba por 1,1668 dólares, mientras que el interés exigido al bono español a diez años subía hasta el 3,597%.