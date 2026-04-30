El CEO de Forvia asegura que la venta de Interiores a Apollo no afectará a los pedidos de plantas como la de Ourense

El CEO de Forvia, Martin Fischer, se reunió ayer con el comité europeo de la multinacional después de que se conociese la venta de la división de Interiores al fondo Apollo Global Management Inc. Según el directivo, la operación no afectará a los proyectos actuales o futuros del negocio de la antigua Faurecia, que tiene una planta en Ourense que trabaja en exclusiva para el Peugeot 2008 que produce Stellantis Vigo.

Acompañado por el vicepresidente ejecutivo de FIS (Forvia Interior Systems), Thorsten Muschal, y por el vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos, Jean-Pierre Sounillac, Fischer intentó aclarar las dudas de los trabajados. Así, para empezar, explicó que ahora la división será una empresa independiente, liderada por Muschal como nuevo CEO y con la misma sede en Franca.

De igual forma, avanzó que el plan habitual de Apollo es hacer crecer las empresas que compra para sacar beneficio con una venta al cabo de, habitualmente, una década. Por eso, el CEO entiende que el fondo hará crecer la empresa e invertirá fuertemente en ella. En este sentido, también explicó que los clientes (como Stellantis) dieron el visto bueno al cambio de manos.

La reunión de los trabajadores del grupo en Europa con Fischer se produjo después de que CC OO y UGT lanzasen un comunicado conjunto en el que mostraron su «total desacuerdo» ante la operación anunciada por ambas firmas y recuerdan que el negocio «representa cerca del 50% del grupo Forvia en España».

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«España ha puesto de manifiesto el malestar y la incertidumbre de las plantillas que genera la venta de FIS a un fondo de inversión», señalan CC OO y UGT, que aseguraron que sus compañeros europeos, pertenezcan o no a esa división, «muestran el mismo sentir» sobre la llegada de Apollo Global Management, fondo que también es dueño del Atlético de Madrid.