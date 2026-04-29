La viguesa Grupo Pereira supera por vez primera los 200 millones de euros en ingresos: «Combinamos tradición y modernidad»

Con el empuje de la Ley de renovación y protección de la flota pesquera —Ley 147/1961, de 23 de diciembre—, los grandes artífices de la gran modernización de la industria gallega de la pesca fueron un grupo de armadores, ingenieros y patrones. Fue providencial el papel de José Fernández López, Eduardo Vieira, Javier Sensat, Julio Molares, Harro Draheim o José Puerta Oviedo, una nómina en la que siempre habrá de estar José (Pepe) Pereira. El fundador de Grupo Pereira, que se estrenó con el ya emblemático Pelícano —lo compró a Gaspar Massó por 1,6 millones de pesetas—, fue un ferviente defensor de la introducción de mejoras técnicas a bordo o nuevos materiales como las redes de nylon y poliuretano. La multinacional mantiene a día de hoy una doble estrategia de «tradición y modernidad» que la mantiene en el top 10 nacional del sector por volumen de ventas.

En el ejercicio de su 70 aniversario —efeméride celebrada el pasado ejercicio, ya que se fundó en 1955— logró rebasar por primera vez en su historia los 200 millones de euros de cifra de negocio, de acuerdo a las cifras facilitadas a FARO por su dirección. Un umbral galáctico para una compañía que ha apostado siempre por el crecimiento orgánico, a excepción de operaciones como la de la conservera Portomar, y equivalente a un incremento interanual del 9%. Grupo Pereira continúa maximizando además su estrategia de valorización de la materia prima, que reporta más rentabilidad y aporta un factor diferencial en los canales como el retail o el horeca: comercializó 46.000 toneladas, cuatro puntos más que en 2024. En torno al 43% de sus ventas se materializaron fuera de España.

El grueso del esfuerzo inversor se ha centrado en los mercados de Sudáfrica y Namibia, donde también ha multiplicado sus acciones de responsabilidad social en actividades deportivas o educativas. «La educación es un pilar fundamental para que los jóvenes puedan formarse y posteriormente liderar sus países», enfatiza el responsable de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio, Ruy Andrade. Pereira formalizó su última operación corporativa de crecimiento en suelo namibio, de hecho, y en una ciudad tradicionalmente feudo de Pescanova: Lüderitz. Allí ha adquirido la mitad de Southern Namibia Hake Fishing Industries y participará en la renovación de su factoría y la construcción de una planta frigorífica.

Hemos crecido y evolucionado sin perder aquello que nos define: la vocación de ofrecer productos del mar de calidad, gestionar los recursos con respeto y responsabilidad y generar empleo y desarrollo en las comunidades en las que estamos presentes José Enrique Pereira — Presidente de Grupo Pereira

La progresiva expansión de la compañía va de mano de la creación neta de empleo, toda vez que ha alcanzado las 1.450 personas en plantilla, otro 16% más en un año. «Grupo Pereira nació en Vigo como una empresa familiar profundamente vinculada al mar. Desde entonces, hemos crecido y evolucionado sin perder aquello que nos define: la vocación de ofrecer productos del mar de calidad, gestionar los recursos con respeto y responsabilidad y generar empleo y desarrollo en las comunidades en las que estamos presentes», ha incidido su presidente, José Enrique Pereira, en su primera Memoria de Sostenibilidad, publicada este mes de abril.

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Entre las novedades comerciales lanzadas por el grupo están una brocheta de calamar patagónico y gambón para el canal horeca en congelado y una nueva gama de conservas gourmet de chipirón patagónico denominado «La Txipironería de Portomar», en este caso para retail.