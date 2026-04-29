Operación
Portobello negocia la venta de la cadena gallega de gimnasios Supera a un fondo británico
Ancala Partners valoró inicialmente el grupo en 300 millones y ahora está realizando una «due diligence»
Fundada en A Coruña, Supera cuenta con medio centenar de centros deportivos en España y Portugal
El negocio del fitness y la vida sana mueve cada vez más dinero y genera, proporcionalmente, un mayor interés entre los grandes inversores. Prueba de ello es que el fondo de infraestructuras británico Ancala Partners se encuentra en negociaciones avanzadas con la gestora de capital riesgo Portobello para hacerse con la cadena gallega de centros deportivos y gimnasios 24 horas Supera, que cuenta con medio centenar de instalaciones en España y Portugal.
Según avanza Expansión, Ancala Partners está analizando la estructura del grupo mediante una due diligence, después de haber realizado una propuesta no solicitada que lo valora en cerca de 300 millones de euros. Todo para hacerse con una firma que el año pasado facturó 60 millones de euros, un 20% más, y que «da servicio a 200.000 socios y tiene más de 1.100 empleados».
Así lo destaca en su propia página web Portobello, que se convirtió en accionista mayoritario de Supera en 2017 con el objetivo de acelerar su expansión orgánica, aprovechar su consolidación en un mercado muy fragmentado y nutrirse del expertise de un equipo gestor con amplia experiencia en el sector. La compañía posee una treintena de centros deportivos concesionales y una quincena de gimnasios privados abiertos las 24 horas del día, con instalaciones en Vigo, Pontevedra y A Coruña, donde fue fundada en 1993.
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