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Microsoft gana 97.983 millones de dólares en nueve meses, un 31 % más
EFE
Nueva York
El gigante tecnológico Microsoft anunció este miércoles un beneficio neto de 97.983 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio 2026 (no sigue el calendario natural), un 31 % más interanual, gracias en parte a su negocio de inteligencia artificial (IA).
La empresa tuvo una facturación acumulada de 241.832 millones de dólares en los últimos tres trimestres, un 18 % más con respecto al mismo periodo del año anterior, según un comunicado.
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