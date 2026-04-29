Abogacía
Garrigues refuerza el área de Derecho Tributario de su oficina de Vigo
La firma cuenta con 75 profesionales en Galicia, repartidos entre sus sedes de la ciudad olívica y A Coruña
Redacción
Garrigues refuerza el área de Derecho Tributario de su oficina de Vigo con el nombramiento de Eduardo Rodríguez Magdalena como nuevo socio. La promoción forma parte del reciente proceso de designación de nuevos socios aprobado por la firma, ha informado en un comunicado.
Rodríguez Magdalena ha desarrollado una «sólida trayectoria en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en materia tributaria», con especialización en procedimiento tributario, inspecciones fiscales, empresa familiar e imposición patrimonial. También cuenta con experiencia en el ámbito de las fundaciones y ha participado en numerosas operaciones de due diligence en el área de Vigo, además de ser experto en asesoramiento fiscal a patrimonios familiares y reestructuraciones empresariales.
«El conocimiento técnico y la capacidad de liderazgo de Eduardo Rodríguez han sido claves en el impulso de proyectos estratégicos desde la oficina de Vigo y en el fortalecimiento del equipo en Galicia», destacan desde Garrigues. La firma subraya que este reconocimiento refleja su compromiso con el mérito y la excelencia profesional.
Garrigues cuenta actualmente en Galicia con un equipo de 75 profesionales distribuidos entre sus oficinas de Vigo y A Coruña, desde las que presta servicio a clientes de toda la comunidad autónoma. La firma se encuentra en un periodo de crecimiento en Galicia desde 2023, cuando nombró a Nicolás Santos Padín socio responsable de la comunidad. Santos Padín trabaja también en la oficina de Vigo, ha desarrollado su carrera profesional en Garrigues y es socio desde 2017.
Especialista en derecho fiscal, asesora a empresas y patrimonios familiares, así como en la tributación de sociedades cooperativas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Vigo, ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre teoría y práctica tributaria, y ha participado como ponente y profesor en másteres, posgrados y conferencias organizados por entidades públicas y privadas, entre ellas la Escuela de Negocios Afundación y la Universidad de Vigo.
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