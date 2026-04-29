Ence reduce sus pérdidas a 17,6 millones en el primer trimestre: señala las huelgas y temporales como factores extraordinarios

Ence cerró el primer trimestre de 2026 con unas pérdidas de 17,6 millones de euros, lo que supone reducirlas a cerca de la mitad respecto al cuarto trimestre de 2025, según informó la compañía. La empresa atribuye este resultado a «factores extraordinarios», entre ellos las huelgas en la biofábrica de Navia, vinculadas al Plan de Eficiencia y Competitividad en Celulosa, y los graves temporales sufridos en España al inicio del año, que impactaron en el negocio de Renovables.

Según la compañía, al cierre del primer trimestre las operaciones del grupo «habían recuperado la normalidad» y Ence mantiene su objetivo de reducción de costes anunciado para el negocio de Celulosa durante los ejercicios 2026 y 2027. El ebitda consolidado se situó por encima del millón de euros en los tres primeros meses del año, afectado también por esos elementos extraordinarios. Esta cifra contrasta con los 13 millones de euros registrados en el cuarto trimestre de 2025.

Ence sostiene que se encuentra «posicionada para capitalizar la subida del precio de la celulosa». La empresa recuerda que cerró 2025 con un precio medio históricamente bajo de 1.086 dólares por tonelada, en términos brutos y sin descuentos, y destaca que recientemente se ha anunciado una nueva subida hasta los 1.430 dólares por tonelada, también en términos brutos y sin descuentos, que se implementará en mayo. La compañía considera, además, que en Europa «las potenciales dificultades para importar papel y celulosa de Asia, Oriente Medio y Latinoamérica», derivadas de disrupciones en las rutas logísticas, pueden abrir mayores oportunidades de subidas de precios para productores europeos como Ence.

«Oportunidades»

En relación con el conflicto de Oriente Medio, Ence afirma que el nuevo contexto «abre oportunidades para la compañía». En el negocio de Celulosa, la empresa considera que esta situación refuerza su posición como operador regional capaz de ofrecer suministro de proximidad. En Renovables, la compañía asegura que el escenario actual consolida su papel como «impulsor de autonomía energética» mediante una cartera diversificada basada en biomasa, calor industrial renovable y biometano, que Ence presenta como «una alternativa local estratégica frente al gas importado».

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La compañía mantiene también su foco en la mejora de la eficiencia operativa. Según Ence, el cash cost, excluidos los impactos extraordinarios, se situó en el primer trimestre en 479 euros por tonelada, frente a los 510 euros por tonelada del mismo periodo de 2025.