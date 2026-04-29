CC OO y UGT muestran su «total desacuerdo» ante la venta de Forvia Interiores, con planta en Ourense, al fondo Apollo

La venta de la división de Interiores de Forvia (la antigua Faurecia) al fondo Apollo Global Management Inc. está sentando «malestar» entre los trabajadores de la planta de Ourense (proveedor de Stellantis Vigo) y del resto de fábricas del país. Así lo denuncian los CC OO y UGT en un comunicado conjunto en el que muestran su «total desacuerdo» ante la operación anunciada por ambas firmas y recuerdan que el negocio «representa cerca del 50% del grupo Forvia en España».

Con motivo de la reunión preparatoria del comité europeo de la multinacional los sindicatos españoles se pronunciaron sobre la operación adelantada la semana pasada y confirmada este lunes. «España ha puesto de manifiesto el malestar y la incertidumbre de las plantillas que genera la venta de FIS [Forvia Interior Systems] a un fondo de inversión», señalan CC OO y UGT.

Las centrales sindicales concretan que el resto de sus compañeros europeos, pertenezcan o no a esa división, «muestran el mismo sentir» sobre la llegada de Apollo, dueña del Atlético de Madrid. «Hasta que no esté concluida la venta, seguimos siendo Forvia, recuerdan en el comunicado, en el que avanzan diversos movimientos, entre ellos la realización de «un estudio económico de la venta de FIS por un experto en la materia», «invitar a un representante de Apollo a la reunión extraordinaria» o crear «una comisión de crisis».

«A pesar de que no está en nuestras manos parar la venta, si está en nuestras manos la unidad de acción de los dos sindicatos para la defensa de los puestos de trabajo, los derechos de las personas trabajadoras de nuestro país», apelan CC OO y UGT, que adelantan la convocatoria de una reunión a nivel estatal con los secretarios generales de los sindicatos.

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El CEO de Forvia, Martin Fischer, realiza hoy una presentación y una sesión plenaria con el comité europeo para hablar sobre el cambio de manos de Interiores a Apollo.