Aister construirá un catamarán de 4,3 millones de euros para el último vestigio francés en Norteamérica: Saint-Pierre et Miquelon

Aister Aluminium Shipyard gana un nuevo contrato. En este caso, para un barco de pasaje en una región clave situada frente a Canadá. La empresa de Moaña ha resultado vencedora en la una licitación lanzada por Saint-Pierre et Miquelon (San Pedro y Miquelón), el último vestigio francés en América del Norte, para la fabricación del Jeune France II, un catamarán de 22,5 metros de eslora con valor de 4,3 millones de euros.

La adjudicación tuvo lugar a comienzos de este mes en el marco de la compra lanzada en el verano de 2025 por la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. El objetivo era reemplazar la Jeune France, operada por SPM Ferries. El barco, de 19,25 metros de eslora y capacidad para 120 personas, presta servicio entre Saint-Pierre y Langlade, que es precisamente la ruta que cubrirá el nuevo catamarán de Aister.

El barco está diseñado para poder varar en la playa ante la falta de infraestructura portuaria en la isla de Langlade

Como el Jeune France estaba «llegando al final de su vida útil», el territorio de ultramar galo planificó su sustitución con una licitación valorada en aproximadamente 5 millones de euros. La autoridad regional planteó dotarse de una unidad más eficiente energéticamente, mejor adaptado a las necesidades de los usuarios y que permitiese el atraque en caso de evacuaciones médicas.

Características

Así, el barco tendrá un desplazamiento a plena carga de 75 toneladas y un diseño funcional que permitirá transportar a un centenar de pasajeros. La principal particularidad del proyecto está en que se ha tenido que adaptar a la ausencia de infraestructura portuaria en la isla de Langlade: el catamarán podrá varar en la playa. Para ello, el buque incorpora una rampa hidráulica de proa que permitirá también la carga de un vehículo de hasta 3,5 toneladas.

La embarcación «Jeune France», de St. Pierre et Miquelon / SPM Ferries

Junto a esto, la unidad de 22,5 metros de eslora por 7,5 de manga contará con propulsión híbrida: dos motores diésel de 368 kW y un sistema de propulsión eléctrica. Esta configuración le permitirá alcanzar una velocidad de servicio de 12 nudos.

En el documento de adjudicación, Saint-Pierre et Miquelon explica que un total de ocho astilleros plantearon ofertas. Solo tres pasaron el corte, presentando sus propuestas económicas en el primer trimestre de este año. Aister resultó vencedora con una oferta por valor de 4,34 millones de euros, según firmó el presidente de la Collectivité Territoriale, Bernard Briand.

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Con este nuevo encargo, el primero que se conoce en lo que va de año, Aister consolida su cartera de pedidos, marcado por las patrulleras de alta velocidad (las interceptoras HS60) que factura para la Guardia Civil.