Puig cae con fuerza en bolsa ante la cercanía de una OPA de Estée Lauder
El gigante de belleza estudia una OPA con una prima muy limitada respecto al precio actual de las acciones de Puig
La compañía de lujo cede un 5% en el Ibex 35 tras conocer la noticia
El conglomerado de lujo Estée Lauder está valorando una oferta pública de adquisición (OPA) sobre las acciones de Clase B —las que tienen solo un derecho a voto— de Puig a un precio fijo de entre 18 y 19 euros por acción, según ha informado Expansión y ha podido confirmar este miércoles EL PERIÓDICO. El gigante de cosmética con sede en Nueva York se plantea lanzar una operación con una prima muy escasa sobre el precio de mercado actual, una noticia que ha arrastrado las acciones de Puig este miércoles.
En este contexto, las acciones de Clase B de Puig son aquellas que disponen de un derecho político, mientras que las de Clase A disponen de cinco. Los títulos de Puig han llegado a caer hasta un 5% en la Bolsa de Madrid tras conocer la noticia, mientras que las de Estée ceden más de un 1%. La compañía que preside José Manuel Albesa es la más penalizada dentro del selectivo español este miércoles.
Si la operación sale adelante, la fusión con el gigante neoyorquino daría lugar a un nuevo gigante mundial del lujo. La catalana Puig ha sido favorecida por los mercados desde que anunció la "posible combinación de negocios" ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el mes pasado, y ha ganado más de 1.000 millones de euros en bolsa. Por su parte, Estée Lauder, que ha estado bajo castigo en los últimos años, ha ganado unos 3.480 millones de dólares (2.977 millones de euros) en la bolsa de Nueva York.
Pulso sucesorio en Estée: Aerin Lauder gana peso
Al mismo tiempo, la empresa de cosmética con sede en Nueva York ha intensificado su "planificación de sucesión" en las últimas semanas con grandes movimientos dentro del núcleo familiar, según han confirmado fuentes cercanas a la empresa. Estée también dispone de una estructura de doble clase de acciones: los títulos de Clase A —las que cotizan en el parqué— y acciones de Clase B quedan en manos de la familia fundadora. La heredera de Estée, Aerin Lauder, ha incrementado su peso en términos de derechos de voto efectivos a través de una serie de reorganizaciones internas que han diluido el peso de Ronald Lauder.
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