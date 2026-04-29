Un 2025 para brindar: Rías Baixas eleva en más de 800.000 litros su producción de vino y firma su cuarta mejor marca del siglo

Un año de «tendencia positiva» a pesar de la poca certidumbre geopolítica, fundamental para un sector como el vitivinícola y especialmente en Rías Baixas, que exporta una de cada tres botellas que elaboran sus bodegas y encuentra en Estados Unidos su principal destino internacional. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen brindó este miércoles por el buen balance que ha dejado el ya pasado 2025, en el que la producción que certificó se elevó en más de 800.000 litros, por encima de los 27,1 millones, y firmó su cuarta mejor marca del siglo, solo tras 2022, 2021 y 2019.

Con estos datos sobre la mesa, la entidad encara este 2026 con el objetivo de «incrementar el valor de venta» de los caldos atlánticos que se comercializan bajo su sello de excelencia, siguiendo los cuatro pilares estratégicos de su Plan Director 2030. Se trata de incrementar el volumen sin perder calidad, aumentar la presencia en el mercado exterior, ensanchar su catálogo con nuevas elaboraciones premium y reforzar su apuesta por la sostenibilidad e innovación.

Así lo trasladó el Consejo Regulador de la D. O. en un encuentro celebrado con los periodistas de Vigo tras el cual tuvo lugar una comida. Como avanzó FARO, Rías Baixas resistió la embestida que desataron las políticas arancelarias de Trump y se anotó un alza del 5% en las exportaciones de sus vinos a EE UU, donde vendió más de tres millones de litros por valor de casi 24 millones de euros. El total de ventas al extranjero superó los ocho millones de litros, un 6,7% más; y la facturación subió un 4,4%, hasta los 67,8 millones de euros.