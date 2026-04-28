Sogarpo supera los 70 millones en avales y eleva hasta casi 90 millones la inversión inducida

Sogarpo cerró 2025 superando por primera vez el techo de los 70 millones de euros en importe avalado. La sociedad de garantía recíproca de Pontevedra y Ourense formalizó durante el ejercicio 827 operaciones, que generaron una inversión inducida de 89,05 millones de euros y permitieron consolidar 8.679 puestos de trabajo en 663 empresas, informó en un comunicado.

«El mejor resultado del ejercicio ha sido consolidar los fuertes crecimientos de los que partíamos y hacerlo además en un escenario de inestabilidad para muchos sectores, especialmente para los más expuestos a las políticas arancelarias», destaca Artur Yuste, presidente de Sogarpo.

Los avales concedidos por la entidad inyectaron 70,8 millones de euros en la economía gallega, un 1,2% más que en el ejercicio anterior. La actividad financiadora de la sociedad también avanzó en inversión inducida, con un incremento del 2,6%, hasta situarse en el umbral de los 90 millones. Asimismo, aumentó un 1,1% el número de empresas avaladas y un 4,6% el empleo consolidado.

Uno de los principales motores de la actividad volvió a ser la financiación empresarial vinculada al Igape. Estas líneas captaron 54,6 millones de euros, con un crecimiento del 5,7% en importe y del 9,5% en número de avales respecto a 2024. Este repunte del producto público de la Xunta generó una inversión inducida de 63,1 millones, un 3,4% más, y permitió blindar 5.300 empleos, un 22,4% más, en 406 empresas, lo que supone un avance del 18,4%.

La cooperación entre el Igape y las sociedades de garantía recíproca se mantiene como un factor clave para facilitar el acceso a financiación de pymes y autónomos en Galicia, ha abundado en la nota distribuida a los medios. En este contexto, las líneas Igape Reaval se han consolidado como una herramienta de apoyo para el tejido empresarial gallego, al reforzar la capacidad de entidades como Sogarpo para respaldar proyectos de consolidación y crecimiento en todo el territorio».

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Como resultado de la operativa del año, el riesgo vivo de Sogarpo, es decir, los avales en vigor, se elevó hasta los 217,9 millones de euros, un 13% más que los 192,8 millones registrados al cierre del ejercicio anterior.