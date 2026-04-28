Las patronales del metal de Pontevedra dan un ultimátum con una subida salarial del 14,5% en 4 años

Las patronales (Atra, Asime e Instalectra) y los sindicatos (CC OO, UGT y CIG) del metal mantienen sus posturas alejadas en la negociación del próximo convenio provincial de Pontevedra, que afecta a cerca de 30.000 trabajadores. Tras la 11ª reunión celebrada este martes, «no hemos conseguido firmar un preacuerdo con las tres centrales sindicales», proclaman desde la parte empresarial en un comunicado.

La última propuesta de las patronales «valorada en los últimos momentos de la reunión» es un convenio a cuatro años de vigencia con un incremento salarial del 14,5%, en lugar del 13% ofrecido en la cita anterior. A cambio, suprimen la diferenciación económica entre Oficial de 1ª y de 2ª. Como novedad, también están dispuestas a «trasladar la reducción de 8 horas de jornada anual al 2027 en lugar del 2028, sin alterar absolutamente ninguna de las otras propuestas debatidas ya en reuniones previas».

Santi García, portavoz de CC OO en la mesa negociadora del metal, señala que «nos condicionan a firmar un preacuerdo o retiran la oferta de la mesa». El sindicato rechaza la oferta y hace hincapié en que todavía hay unos mínimos que se deben garantizar. Entre ellos, el pago de complementos por toxicidad y penosidad o la posibilidad de realizar jornada continua durante la época estival en los dos meses de más estrés térmico en el sector naval.

«Como medida de presión para expresar nuestro total desacuerdo a una propuesta en la que la patronal se pone inamovible, hemos optado por levantarnos de la mesa y dar por finalizada la reunión», comentan desde CC OO. El siguiente paso del sindicato será ponerse en contacto con el resto de centrales para plantearles la idea de convocar una huelga indefinida en el sector de forma unitaria, tal y como ya habían adelantado en la última sesión.

UGT también se había posicionado a favor de movilizarse en el caso de no llegar a un preacuerdo este martes y comparte el pensamiento de CC OO de que «lo que se haga debería ser de manera conjunta», tal y como proclama su portavoz Cristian González. De momento, esperarán a la celebración de su asamblea de delegados para tomar una decisión. La CIG, por su parte, ya informó de una jornada de paro el próximo 7 de mayo.

«Con las propuestas actuales, se mejoran muy notablemente las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y se puede estar perdiendo una oportunidad única para la firma de un acuerdo que beneficiará a todo el sector», concluye la patronal, que volvió a citar a la comisión negociadora para este jueves con el fin de firmar el preacuerdo.