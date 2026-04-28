Acuicultura
El «patrón» de Cooke justifica la compra de Avramar por el tirón de la demanda en Estados Unidos y Canadá
El cierre de la operación de compra, que convertirá a la compañía canadiense en competidora directa de Profand, es inminente
Cooke Inc, la mayor compañía productora de acuicultura no cotizada del mundo, anunció hace poco más de un mes que, pese a las intrincadas negociaciones con la banca griega, había llegado a un acuerdo para la toma de control de la filial griega de Avramar, un grupo con base fiscal en España. La multinacional ya era la dueña de la matriz, con sede en Valencia, después de haberla comprado al fondo Amerra. La transacción por las granjas helenas está valorada en unos 200 millones de euros y convertirá a Cooke en competidora directa de la viguesa Grupo Profand, propietaria desde 2022 de Kefalonia Fisheries, su filial griega, especializada en la cría y engorde de lubina y dorada.
El consejero delegado de la compañía canadiense, Glenn Cooke, ha justificado la compra en la enorme demanda de estas especies en los mercados de Estados Unidos y Canadá. «Estamos viendo un crecimiento tremendo en lo que respecta a lubina y dorada en Norteamérica», ha declarado al portal especializado Undercurrent News. Las granjas griegas de Avramar rondan las 50.000 toneladas de capacidad productiva, frente a las 20.000 que tiene repartidas en el Levante español, Baleares y Canarias. Avramar tiene también en Grecia tres fábricas de pienso con capacidad productiva de más de 170.000 toneladas anuales.
La operación se cerrará al completo de forma inminente, como también ha indicado el patrón de Cooke al mismo medio. La multinacional americana inició, en la primavera de 2023, una negociación en exclusividad para la toma de control de Nueva Pescanova, transacción que saltó por los aires, como desveló FARO.
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