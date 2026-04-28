Mercado laboral
El paro repunta al 10,8%, la mayor subida en un primer trimestre desde 2013
El número de ocupados bajó en 170.000 personas, marcado por el fin de la campaña navideña, que tradicionalmente deja malos números
El mercado laboral español inició el 2026 con un fuerte repunte de sus cifras de desempleo. La tasa de paro pasó del 9,9% al 10,8%, casi un punto, lo que representa la mayor subida en un primer trimestre desde 2013. Los arranques de año suelen ser malos y el efecto de las primeras contrataciones de Semana Santa (arrancó el 29 de marzo) no ha compensado la tradicional mordida sobre la ocupación que genera el fin de la campaña navideña y las reestructuraciones de comienzo de año.
Sube el paro y baja la ocupación en el primer trimestre, más por el efecto calendario que por el hecho de que el mercado laboral atraviese un mal momento. En términos de ocupación sigue en máximos históricos y en términos de paro, a su menor nivel desde 2008, según los datos actualizados este martes por el INE de su encuesta de población activa (EPA). No obstante, las cifras sí apuntan a una cierta moderación del crecimiento del mercado laboral, en la línea del conjunto de la economía.
La cifra de empleados cayó de enero a marzo en unas 170.000 personas, hasta un total de casi 22,3 millones de empleados. Es un descenso acusado, el doble que el registrado el año pasado y el mayor en un primer trimestre desde el fatídico 2020, cuando estalló la pandemia. Si se omite ese ejercicio, es la mayor bajada desde 2014.
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