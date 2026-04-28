Armón Vigo construirá dos buques para Salvamento por 80 millones tras ganar un recurso contra Zamakona

En el mes de enero de 2025 la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) inició el procedimiento administrativo para la construcción de dos buques a fin de dar retirada a otra pareja con «muchos años de antigüedad y un alto grado de obsolescencia». En efecto, en servicio continúan unidades como el Punta Mayor (1984) o Alonso de Chaves (1987), construidos en Pasaia y Astander, respectivamente, y cuyos costes de mantenimiento son cada vez más elevados. Sasemar reservó una partida de 80 millones de euros para este contrato (sin IVA) y formalizó su adjudicación el pasado diciembre al grupo Zamakona. El astillero vasco —se presentó en UTE con sus instalaciones de Santurce y Pasaia— obtuvo 84,9 puntos, frente a los 84,07 de Armón Vigo.

La puntuación de Zamakona fue más elevada gracias a los dos puntos que obtuvo por incluir un sistema de baterías, que era opcional, pero que debía cumplir dos requisitos muy estrictos: permitir las maniobras de entrada y salida de puerto solo con baterías, así como la estancia en muelle «en caso de no estar conectado el buque a tierra». El hecho es que el astillero vasco incluyó en su oferta un sistema sin las capacidades requeridas, de modo que esos dos puntos —así lo defendió Armón en un recurso administrativo— debían serle retirados.

Y es lo que ha sucedido: el Tribunal Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda, ha dado la razón al equipo de Laudelino Alperi. «Procede la anulación del acuerdo de adjudicación impugnado [...] debiendo suprimir los dos puntos inicialmente acordados y realizar, subsiguientemente, la oportuna clasificación final de las ofertas», dice la resolución, divulgada este mismo lunes de manera oficial y a la que ha tenido acceso FARO.

De este modo, las puntuaciones para el Contrato de diseño, construcción y suministro de fabricación de dos buques de salvamento y asistencia marítima para la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima habrán de ser las siguientes: 82,9 puntos para la UTE de Zamakona y 84,07 puntos para Armón Vigo. El astillero vasco podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

El litigio

Armón Vigo formuló recurso especial en enero, ya con el contrato adjudicado a la UTE de Zamakona por importe de 79,93 millones de euros, sin IVA. El astillero gallego solicitó la anulación, en paralelo a la adjudicación del pedido a su favor. «El objeto del recurso se centra en la valoración dada en uno de los criterios sometidos a juicios de valor defendiendo la recurrente que, si se hubiera realizado la misma correctamente, su oferta habría alcanzado la máxima puntuación, pasando a ser la mejor clasificada», abunda la documentación.

Extracto de la resolución del tribunal sobre el contrato de Sasemar / FdV

Este de Armón no fue un planteamiento sorpresivo porque el informe técnico ya advertía claramente que «el astillero de Zamakona define y propone un sistema de baterías para el barco que no cumple con lo previsto en la especificación técnica y las capacidades que se pedían que tuviera este sistema». Aún así, el tribunal de contratación quiso valorar el hecho de que esta instalación —iba a ser suministrada por Corvus— supondría una reducción de emisiones de CO2. De nuevo, no era lo que se pedía. «Para cumplir con los requerimientos fijados la capacidad de las baterías instaladas debería de ser al menos de 2000 kW, siendo la capacidad instalada totalmente insuficiente y estar por debajo del 20% de lo que se había solicitado», abundaron los técnicos.

El Tribunal Central de Recursos Contractuales recuerda que el informe técnico determinaba en dos ocasiones que el sistema de baterías de Zamakona «no cumple» los requisitos, por lo que no debía haber recibido ningún punto en este apartado.

Los barcos

La propuesta de Armón es de buques de 58 metros de eslora por 15 de manga, con una «velocidad económica» estimada en 12 nudos. Los de Zamakona tendrían 60 metros de eslora, e idéntica manga. De acuerdo a las especificidades requeridas por Sasemar, cada embarcación estará diseñada para realizar remolque de altura, con una planta de propulsión azimutal con dos hélices con tobera de paso fijo, que le permita un tiro a punto fijo de mínimo 100 toneladas. Deben disponer de espacio para 24 personas y capacidad para permanecer en el mar por periodos de 21 días a velocidad 12 nudos. El plazo de ejecución es de 31 meses desde la formalización del pedido.

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En su recurso, Armón Vigo recordó que «es uno de los astilleros en España que ha realizado un mayor número de diseños y construcciones de buques de propulsión híbrida con baterías recargables para armadores nacionales e internacionales e incluso está actualmente trabajando en la construcción de buques de propulsión totalmente eléctrica con baterías».